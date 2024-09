Votre prochain smartphone pliable pourrait cacher cette surprise dans son écran

Samsung et LG travaillent sur une technologie innovante pour les prochains Galaxy Z Flip. Cela pourrait permettre de répondre à des appels sur un appareil plié, sans utiliser le haut-parleur externe.

Le marché des téléphones pliables est en constante évolution, et Samsung semble vouloir continuer à innover avec sa série Galaxy Z Flip. Actuellement, les utilisateurs des modèles existants, comme le Galaxy Z Flip 6, ne peuvent prendre d'appels qu'en mode haut-parleur lorsque le téléphone est fermé. Toutefois, une technologie en développement pourrait changer cela en transformant l’écran de couverture en un haut-parleur lui-même. Cette technologie, connue sous le nom de haut-parleur piézoélectrique, utilise des vibrations pour transmettre le son.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait offrir plus de commodité aux utilisateurs du Galaxy Z Flip, mais aussi des Z Fold comme le Galaxy Z Fold 6, en permettant de répondre aux appels sans avoir à déplier le téléphone. En collaboration avec LG Display, Samsung l’explore pour ses prochains modèles. Déjà utilisée par Xiaomi en 2016 avec le Mi Mix, la technologie piézoélectrique avait permis de réduire les bordures de l'écran en transformant ce dernier en haut-parleur. Cependant, à l'époque, les utilisateurs avaient critiqué le manque de volume et de clarté.

Samsung pourrait intégrer un écran haut-parleur dans les futurs Galaxy Z Flip

L'avantage principal de cette technologie serait de permettre de prendre des appels avec un téléphone fermé. Cela évite d'exposer le haut-parleur à l’environnement et de limiter les interférences sonores. En revanche, transformer l'écran de couverture ainsi pourrait poser des problèmes en matière de qualité audio. Des marques comme vivo avaient déjà testé des technologies similaires en 2018, et bien que les résultats aient été prometteurs, la performance audio n'était pas sans défauts.

Le défi principal pour Samsung et LG sera d'améliorer cette technologie pour offrir un son clair et suffisamment puissant, tout en garantissant l'intégrité des écrans OLED pliables. L’objectif sera de trouver un équilibre entre un son de qualité et la durabilité des écrans, qui doivent rester fonctionnels après des milliers de pliages.

Bien que cette innovation puisse représenter une avancée pour les utilisateurs de téléphones pliables, son utilité dépendra de la manière dont elle sera intégrée dans le quotidien. La possibilité de prendre des appels avec un appareil plié pourrait offrir une solution plus pratique pour certains, en évitant d'utiliser le haut-parleur externe. Cependant, l'optimisation de cette technologie sera cruciale pour garantir un équilibre entre design, performance audio et durabilité de l’écran pliable.

Source : sisajournal