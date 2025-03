Cette faille critique dans Chrome permet à des pirates de vous espionner si vous ne mettez pas vite à jour votre navigateur

Une faille de sécurité importante a été découverte dans Google Chrome. Elle a été utilisée dans une campagne d’espionnage ciblée avant d’être corrigée. Les utilisateurs doivent mettre à jour leur navigateur sans attendre.

Naviguer sur le web en toute sécurité repose en grande partie sur les mises à jour régulières des navigateurs. Chrome, utilisé par des milliards de personnes à travers le monde, n’échappe pas à cette règle. De nombreuses failles critiques ont été découvertes ces derniers mois. L’une d’elles, appelée “0.0.0.0-day”, affecte aussi Firefox et Safari et permet à un pirate d’accéder à des données locales sensibles via une simple adresse IP. Une autre, repérée sur Microsoft Edge, permettait d’installer discrètement des extensions malveillantes à l’insu de l’utilisateur. Ces exemples rappellent que ces programmes sont des cibles privilégiées des cyberattaques.

C’est ce qui s’est produit récemment avec la faille CVE-2025-2783, une vulnérabilité jugée critique par les experts. Elle a été détectée dans le moteur Mojo, un composant interne de Chrome sous Windows. Selon Google, cette faille permettait de contourner la protection du navigateur et de lancer des attaques malveillantes. Elle a été utilisée dans le cadre d’une opération d’espionnage appelée Operation ForumTroll, principalement dirigée contre des organisations en Russie. Un correctif a été déployé dans les versions 134.0.6998.177 et .178 de Chrome.

La faille Chrome CVE-2025-2783 a permis à des pirates d’espionner leurs cibles sans qu’elles ne s’en rendent compte

La campagne a été découverte par les chercheurs en cybersécurité de Kaspersky, qui ont remarqué une vague d’infections liées à un nouveau logiciel malveillant. Selon leur rapport, les victimes recevaient des e-mails bien conçus, contenant des liens vers de faux sites liés à un forum scientifique légitime. Une fois le lien cliqué, le navigateur était compromis sans action supplémentaire. Les pirates pouvaient alors espionner les habitudes de navigation des victimes et potentiellement installer d’autres outils à distance.

Kaspersky estime que cette attaque sophistiquée pourrait être le fait d’un groupe lié à un État, au vu du niveau technique et du ciblage précis. Plusieurs variantes de malwares ont été identifiées. Si la faille principale a été corrigée, Google recommande vivement de vérifier que Chrome est à jour. Installer les mises à niveau dès leur disponibilité reste la meilleure façon de se protéger contre ce type de vulnérabilité.

Source: securelist