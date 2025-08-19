G-Assist débarque sur de nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX, allez-vous utiliser cet assistant IA ?

L'assistant IA G-Assist de Nvidia est disponible sur bien plus de cartes graphiques RTX. Il se dote aussi d'un hub pour gérer les plugins, afin de personnaliser et enrichir son expérience.

En marge de la Gamescon 2025, Nvidia a annoncé la compatibilité de Project G‑Assist, son assistant IA, avec bien plus de modèles de cartes graphiques. Dorénavant, tous les GPU RTX dotés de 6 Go de VRAM minimum pourront obtenir cette fonctionnalité, incluant les GPU pour PC portables et de la gamme RTX PRO. Jusqu'ici, seuls les GPU RTX 30, 40 ou 50 de bureau avec au moins 12 Go de VRAM étaient éligibles.

Nvidia a développé un nouveau modèle d'IA, qui requiert 40 % de VRAM en moins pour fonctionner. Cette mise à jour permet de rendre accessible Project G‑Assist à la majorité des cartes graphiques du fabricant, seuls quelques modèles portables d'entrée de gamme étant exclus avec leurs 4 Go de mémoire vive vidéo.

Un hub pour les plugins G-Assist

Project G-Assist avait été annoncé en juin 2024 par Nvidia. Il s'agit d'un assistant IA dont le but est d'offrir un accès simplifié à des fonctions cachées dans les menus. Par commande vocale ou textuelle, le joueur peut ainsi demander à l'assistant :

D'exécuter des diagnostics pour optimiser les performances du jeu

D'afficher des graphiques sur les fréquences d'images, la latence et les températures du GPU

De régler les paramètres du GPU ou certains périphériques, comme l'éclairage du clavier

Pour l'instant, sachez qu'il n'est possible de communiquer avec l'assistant qu'en anglais. Aucune date n'a été communiquée quant à une prise en charge à venir du français. Pour en profiter, il vous suffit d'installer l'application Nvidia sur votre PC si ce n'est pas déjà fait, puis d'installer le dernier pilote Game Ready déployé, celui du 19 août 2025. Ensuite, téléchargez la mise à jour G-Assist depuis l'écran d'accueil de l'application Nvidia. Le raccourci clavier Alt+G permet d'invoquer l'assistant IA.

Les Verts lancent aussi le G-Assist Plug-In Hub, une plateforme de gestion de plugins pour son assistant IA. Il permet d'enrichir G-Assist de fonctions développées par des tiers. Le plugin Omniplay donne par exemple la possibilité de rechercher des informations sur le lore à partir de wikis en ligne ou de prendre des notes en temps réel en jeu.