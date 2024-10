Votre montre Wear OS est sur le point de devenir plus indépendante, voici pourquoi

Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien changer la façon dont vous utilisez votre montre connectée sous Wear OS. Une mise à jour de Google Messages est en préparation, et elle réserve une surprise de taille.

Les montres connectées sous Wear OS, comme la Google Pixel Watch 2 ou la Samsung Galaxy Watch 7, sont devenues des outils incontournables pour rester connecté en toute simplicité. Elles permettent de lire des notifications, de suivre sa condition physique ou de répondre à des messages rapidement. Pourtant, en ce qui concerne les messages RCS (Rich Communication Services), elles sont encore limitées : elles ne peuvent pas fonctionner sans être reliées à un smartphone. Cela pourrait bientôt changer.

D’après des découvertes faites dans une version beta de l’application Google Messages, une nouvelle mise à jour pourrait permettre aux montres sous Wear OS d’envoyer et de recevoir des messages RCS de manière autonome, sans passer par un smartphone. Actuellement, même les montres avec LTE ou Wi-Fi ne peuvent pas les envoyer indépendamment du téléphone. Avec cette future fonctionnalité, Google permettrait aux montres Wear OS de se connecter directement aux serveurs RCS et les rendrait ainsi beaucoup plus polyvalentes.

Google prépare l'arrivée des messages RCS autonomes sur Wear OS

Si cette mise à jour se concrétise, les montres sous Wear OS pourraient enfin envoyer des RCS sans avoir besoin d’un téléphone à proximité. Actuellement, les messages que vous envoyez depuis votre montre passent par votre mobile. Si la connexion entre les deux est perdue, l’envoi et la réception de textos deviennent impossibles. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les montres équipées d'une connexion LTE ou Wi-Fi pourraient envoyer des messages RCS directement, sans smartphone, améliorant ainsi leur indépendance et leur praticité.

Cette nouveauté pourrait rapprocher les montres sous Wear OS d’un fonctionnement similaire à des applications comme WhatsApp, qui permettent déjà d’envoyer des messages sans téléphone. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible, les indices trouvés dans le code de Google Messages laissent penser qu’elle pourrait être déployée dans les mois à venir. Reste à savoir quand Google rendra cette option officielle, mais elle pourrait bien révolutionner l’utilisation des montres connectées.

Source : Android Authority