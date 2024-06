Votre montre connectée peut-elle se détraquer à cause d’un tatouage ?

Arborer un tatouage au niveau du poignet lorsqu'on porte une montre connectée peut-il avoir une incidence sur le fonctionnement de cette dernière ? On vous explique ce qu'il en est.

Il y a de nombreuses raisons de porter une montre connectée. Certains trouvent que voir les notifications de son smartphone et y répondre sans avoir à toucher ce dernier est bien pratique. D'autres s'en servent surtout lors de leurs séances de sport. Il est vrai qu'avec des capteurs de plus en plus sophistiqués, les smartwatches sont capables de fournir des mesures précises sur notre santé au quotidien. Les Apple Watch peuvent même repérer des problèmes cardiaques plus efficacement que des machines spécialisées, c'est dire.

Plusieurs facteurs influent cependant sur la pertinence des mesures, et tout le monde n'obtiendra pas des résultats parfaits. Dans la liste, il y a en un qui fait davantage parler de lui puisqu'il pourrait carrément entraîner des dysfonctionnements de sa montre connectée à tous les niveaux. Une vidéo postée sur TikTok par @hwclinicbrugge, infirmière spécialisée dans les soins cosmétiques, a fait sensation à ce propos. On y voit un homme se faire enlever un tatouage au niveau du poignet parce qu'il en a assez de ne pas pouvoir se servir de son Apple Watch.

Avoir un tatouage au poignet peut-il empêcher votre montre connectée de fonctionner correctement ?

La vidéo postée le 24 mai a fait réagir de nombreuses personnes et les témoignages concordent. “Mes deux bras sont tatoués et elle ne fonctionne pas du tout. J'ai dépensé tout cet argent pour une Apple Watch et j'ai fini par en avoir marre de devoir entrer le mot de passe à chaque fois“, s'agace un utilisateur. Un autre confirme : “J'ai remarqué que maintenant que j'ai un tatouage, mon Apple Watch n'arrête pas de se bloquer“.

En théorie, oui : un tatouage peut entraver le bon fonctionnement de votre montre connectée. Apple en parle d'ailleurs sur son support. “Les altérations permanentes ou temporaires au niveau de votre peau, comme certains tatouages, peuvent elles aussi avoir des répercussions sur le fonctionnement du cardiofréquencemètre. En effet, l’encre, la forme et les couleurs, en empêchant la lumière de se diffuser, peuvent parfois empêcher l’obtention de mesures fiables“.

Mais en pratique, ce n'est pas aussi catégorique. Dans les commentaires de la vidéo, on trouve facilement des contre-exemples émanant de personnes tatouées n'ayant jamais rencontré le moindre souci. “Très étrange, j'ai des tatouages sur les deux poignets et mon Apple Watch fonctionne parfaitement“, ou encore “j'ai une manche complète [un tatouage sur l'ensemble du bras, ndlr] jusqu'au bout des doigts et je porte mon Apple Watch sur ce même bras sans aucun problème“. Pour comprendre ses disparités, il faut savoir comment fonctionne les capteurs des montres connectées.

Les montres connectées ont besoin de lumière pour utiliser certaines fonctions

Prenons l'exemple de la mesure de la fréquence cardiaque. Les smartwatches utilisent pour cela la photopléthysmographie. Elle part du principe que le sang est rouge car il réfléchit la lumière rouge et absorbe la lumière verte. Les LED situées sous les montres connectées sont vertes et elles s'allument de centaines de fois par seconde pour “détecter la quantité de sang qui circule dans votre poignet à un moment donné” explique Apple. La fluctuation de cette dernière permet de calculer les battements du cœur. En clair : si la lumière ne passe pas, ça ne fonctionne pas.

L'impact d'un tatouage est donc lié à plusieurs facteurs : le teint de peau naturel, la nuance du tatouage (est-ce qu'il est noir, gris, en couleur ?), l'efficacité des capteurs… Parfois, une mise à jour logicielle peut corriger le tir, ce que Samsung a fait avec ses Galaxy Watch par exemple. Mais il n'y a malheureusement pas de règle universelle en la matière. Chacun devra faire le test lui-même pour en avoir le cœur net, ce qui n'est pas idéal même s'il existe aujourd'hui des méthodes pour enlever un tatouage de manière efficace. Reste la solution intermédiaire choisie par l'homme sur la vidéo TikTok : il s'est juste fait effacer la zone correspondant à celle où il met sa montre. C'est discret certes, mais ça le “condamne” a toujours en porter une.