Votre iPhone va vous réconcilier avec la domotique, fini les installations compliquées !

Apple dévoile une nouveauté qui pourrait bien changer l'avenir des maisons connectées. Avec le passage à iOS 18, la gestion des appareils intelligents devient beaucoup plus facile.

La domotique a longtemps été perçue comme une technologie complexe, réservée aux plus expérimentés. Entre les différents protocoles et la nécessité d’investir dans des hubs, la configuration des appareils connectés pouvait vite devenir un véritable défi. Pourtant, l’essor de nouveaux standards comme Matter a permis d’harmoniser ces technologies, même si la mise en œuvre restait parfois compliquée pour les utilisateurs.

Avec la sortie d’iOS 18, Apple apporte un changement important à sa plateforme domotique. Les utilisateurs d’iPhone 15 Pro et des modèles plus récents peuvent désormais connecter des appareils compatibles Matter directement à l'application Maison, sans avoir besoin de hub supplémentaire. Cette nouveauté vise à simplifier la configuration des dispositifs intelligents afin de rendre la domotique plus accessible à ceux qui souhaitent commencer à équiper leur maison sans matériel additionnel.

iOS 18 facilite le contrôle des objets connectés avec un simple iPhone

Grâce à cette mise à jour, il est possible de contrôler des appareils comme un interrupteur connecté, directement via un iPhone compatible avec le réseau Thread. Les utilisateurs peuvent ainsi installer et utiliser leurs dispositifs Matter simplement en les ajoutant à l’application Maison, sans se soucier de l’installation d’un concentrateur. Un exemple concret est la possibilité de contrôler une prise intelligente ou une ampoule connectée directement depuis son smartphone sous iOS 18. Auparavant, il fallait obligatoirement passer par un hub ou un autre appareil dédié pour gérer ces dispositifs, ce qui compliquait l’installation pour les utilisateurs débutants.

Cependant, cette simplification n’élimine pas totalement le besoin de matériel supplémentaire pour certaines fonctions avancées. Par exemple, pour les appareils alimentés par batterie, comme les serrures intelligentes, des mises à jour de firmware sont encore nécessaires. De plus, un hub reste recommandé pour les utilisateurs qui cherchent à automatiser des actions complexes, comme l’ajustement de la lumière en fonction des heures de la journée ou le verrouillage des portes à distance. Néanmoins, cette mise à jour rend la domotique clairement plus accessible, et facilite l’adoption des technologies Matter et Thread.