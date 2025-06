Votre iPhone est en panne ? iOS 26 se dote d’une fonction pour lui rendre vie

Votre iPhone ne démarre pas ? Avec iOS 26, il va pouvoir s'auto-diagnostiquer et se dépanner de lui-même grâce à al fonction Recovery Assistant.

La deuxième bêta développeur d'iOS 26 nous donne un aperçu encore plus précis de ce qui nous attend avec la version stable du système, attendue pour septembre prochain. Le patch notes publié par Apple nous apprend notamment l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité : Recovery Assistant, que l'on peut traduire par assistant de récupération, ou de restauration.

“Recovery Assistant est une nouvelle méthode pour récupérer votre appareil s'il ne démarre pas normalement. Il détecte les problèmes et tente de les résoudre s'ils sont détectés”, explique Apple. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront peut-être réparer par eux-mêmes et de manière plus aisée un problème empêchant leur iPhone de fonctionner. Jusqu'ici, les manipulations requéraient souvent de passer par un appareil tiers, comme un Mac ou un PC, pour tenter de dépanner leur mobile.

iPhone qui ne démarre pas ? iOS 26 a la solution

iOS 26 a donc plus à offrir que la refonte en profondeur de son interface avec le nouveau design Liquid Glass. Reste à savoir comment marche exactement cette fonctionnalité. Elle n'est pas franchement simple à tester, puisqu'il faudrait avoir sous la main un iPhone sous iOS 26 bêta qui ne démarre pas pour voir comment se comporte ce Recovery Assistant. Il faudra attendre de premiers témoignages d'utilisateurs qui l'ont vu à l'œuvre en conditions réelles pour se faire une idée précise de son utilité.

Il y a quelques années, on parlait déjà du développement d'une telle fonction, qui aura mis son temps à arriver. Il était déjà possible de restaurer un iPhone à l'aide d'un autre iPhone ou d'un iPad, mais cette fois, un autre appareil ne devrait plus du tout être nécessaire.

Le fait qu'iOS soit un système fermé limite forcément les possibilités pour réparer un dispositif qui refuse de booter. Sur Android, les solutions existent depuis longtemps, que ce soit à travers le mode de récupération ou le mode sans échec. Ils étaient même indispensables à une époque lors de laquelle le phénomène de bootloop était fréquent, ce qui a moins été le cas sur iPhone.