Votre iPad devient un vrai outil de travail grâce à cette nouveauté d’iPadOS 26

La bêta d’iPadOS 26 vient de sortir et elle change tout. L’iPad peut désormais gérer plusieurs fenêtres, redimensionnables et superposables. Un changement radical qui rapproche encore plus la tablette d’un ordinateur.

Depuis plusieurs années, Apple rapproche peu à peu l’iPad de son univers macOS. Chaque version d’iPadOS ajoutait des fonctions plus avancées, mais sans jamais aller jusqu’au bout. Cette année, la mise à jour iPadOS 26 marque un tournant avec son multitâche repensé, une interface inspirée du Mac et des fonctions réservées jusqu’ici aux ordinateurs. La marque y a également ajouté une barre de menu dynamique, une nouvelle application Fichiers, et une compatibilité accrue avec les écrans externes.

La bêta publique d’iPadOS 26 est désormais disponible pour une large gamme d’iPad récents. Parmi les nouveautés, une se démarque clairement : l’arrivée des fenêtres flottantes redimensionnables. Terminé le Split View ou Slide Over, l’appareil peut enfin afficher plusieurs applications en même temps, dans de vraies fenêtres superposées. Une évolution majeure qui rapproche encore plus la tablette d’un Mac ou d’un PC hybride, comme l’expliquent nos confrères de The Verge. L’objectif est clair : permettre à l’iPad de devenir un poste de travail complet pour certains usages.

L’iPad devient une tablette multitâche digne d’un Mac grâce à iPadOS 26

Concrètement, les applications s’ouvrent désormais dans des fenêtres indépendantes, avec les boutons classiques de fermeture, réduction et agrandissement. Il est possible de les déplacer librement, de les superposer ou de les redimensionner à la volée. La présence d’un curseur en forme de flèche, d’un dock plus réactif et de menus contextuels par application renforce l’impression d’utiliser un Mac tactile. Spotify, Safari, Slack ou Google Docs peuvent ainsi tourner en parallèle, chacun dans leur propre espace. La navigation devient plus fluide et la productivité bien plus accessible.

Cette refonte s’accompagne aussi d’une nouvelle version de l’application Fichiers, plus complète, avec ajout de dossiers dans le dock et meilleure gestion des documents iCloud. Les gestes tactiles restent intégrés, mais l’interface s’adapte aussi bien à l’usage du clavier que du trackpad. Certains détails comme la sélection de texte ou les extensions de navigateur ne sont pas encore totalement optimisés, mais iPadOS 26 pose les bases d’une tablette enfin capable de remplacer un ordinateur dans de nombreux cas. La sortie finale est prévue cet automne.