Vos conversations avec ChatGPT seront beaucoup plus naturelles grâce à cette mise à jour, la preuve en vidéo

OpenAI met à jour la voix de ChatGPT pour permettre des discussions bien plus fluides et naturelles qu'avant. Fini le temps où l'IA n'arrêtait pas de vous couper la parole. Regardez le résultat en vidéo.

Comment vous servez-vous de ChatGPT ? En lui écrivant ? En lui montrant des images ? En lui parlant ? L'intelligence artificielle derrière l'outil est capable de vous répondre dans les 3 situations, mais peut-être que bientôt, vous préfèrerez largement la dernière.

OpenAI, la maison-mère, annonce en effet une mise à jour du mode vocal avancé de ChatGPT. C'est celui que vous activez en appuyant ou cliquant sur l'icône représentant une forme d'onde à droite de la barre de saisie de texte dans l'application. Rappelons également que vous pouvez choisir entre différentes voix, chacune avec ses tonalités propres.

Actuellement, l'IA a une fâcheuse tendance à nous couper la parole, ce qui donne des discussions hachées difficiles à suivre. Ce défaut a quasiment disparu, ce qui veut dire que les conversations suivies seront bien plus simples désormais.

ChatGPT améliore grandement son mode vocal pour des discussions naturelles

La mise à jour est déployée chez tous les utilisateurs du chatbot, qu'ils s'en servent gratuitement ou via un abonnement payant. En revanche, ceux qui ont souscrit une formule profitent de fonctionnalités supplémentaires exclusives. Par exemple des réponses vocales plus concises et une “personnalité” plus engageante pour l'IA. Dans tous les cas, parler à ChatGPT devient plus agréable et plus intuitif.

Vous pouvez voir une démonstration de la mise à jour (en anglais) dans la vidéo ci-dessous. On remarque qu'en effet, ChatGPT ne coupe jamais la parole de l'utilisatrice, même si celle-ci laisse parfois des blancs assez longs dans sa phrase qui pourraient être interprétés par l'IA comme une occasion de parler.

La conversation est également très naturelle et fluide, comme si la personne parlait au téléphone avec quelqu'un qu'elle connaissait. Une raison de plus pour passer des requêtes textuelles à la voix. Et n'oubliez pas de parler poliment, ça pourrait avoir son importance dans le futur.