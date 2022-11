Volkswagen champion des voitures électriques, le Xiaomi 13 pourrait changer de nom, c’est le récap

Le Xiaomi 13 pourrait s'appeler le Xiaomi 20, les ventes de voitures électriques Volkswagen en passe de dépasser celles de Tesla, une campagne de diffusion de malwares via des images PNG, c'est le récap.

L'actu tech est encore bien chargée cette semaine. Hier, nous avons eu droit aux chiffres de vente de Volkswagen en termes de voitures électriques. Et ils sont plutôt excellents, ce qui laisser supposer que la marque pourrait rapidement dépasser le leader dans le domaine, Tesla. Nous avons eu également une rumeur concernant le nom du prochain flagship de Xiaomi, mais aussi une information cruciale concernant son autonomie. Enfin, méfiance : une campagne d'envergure diffuse actuellement de simples images PNG, lesquelles contiennent en réalité de dangereux malwares. Prêt pour le récapitulatif des actualités de la veille ? Alors c'est parti !

Le Xiaomi 13 pourrait bien ne pas s'appeler le Xiaomi 13

Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il sera dévoilé d'ici la fin de l'année. Le Xiaomi 13, le prochain flagship de la marque chinoise, ne portera peut-être ce nom. Xiaomi pourrait en effet faire l'impasse sur le chiffre 13, qui porte malheur, et passer soit au chiffre 14, soit arriver directement au nombre 20. Mais ce n'est pas la nouveauté la plus intéressante que nous réserve le smartphone, puisque l'appareil profitera surtout de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2. De quoi gagner en performances par rapport à la génération précédente, mais aussi et surtout en autonomie.

En savoir plus : Xiaomi 13 – un changement de nom et une bien meilleure autonomie seraient prévus

Volkswagen est sur le point de détrôner Tesla

En seulement 2 ans, et depuis le lancement de la gamme ID., Volkswagen a réussi à écouler plus de 500 000 véhicules électriques. Un succès pour le moins inattendu, mais qui a de quoi sérieusement inquiéter Tesla. Selon les analystes, si la marque allemande continue sur sa lancée, elle pourrait dépasser l'entreprise d'Elon Musk d'ici 2024.

En savoir plus : Volkswagen pourrait devenir le nouveau roi des voitures électriques dès 2024

Attention aux images PNG, elles peuvent contenir de dangereux malwares

La technique n'est pas nouvelle, mais elle est de plus en plus sophistiquée. Récemment, les chercheurs d'ESET ont découvert une nouvelle campagne de diffusion de malwares. Pour cela, les hackers dissimulent un malware dans une simple image PNG en exploitant une faille de Windows et sa gestion des DLL (Dynamic Link Library). Restez vigilant donc quand on vous envoie une image sans en connaître la source.

En savoir plus : voici comment des hackers utilisent de simples images PNG pour pirater votre PC