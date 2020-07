Voiture électrique : l’État interrompt la prime à la conversion jusqu’à fin juillet

Il n’est plus possible d’enregistrer un dossier pour bénéficier d’une aide de l’État pour l’achat d’un véhicule propre, que ce soit le bonus écologique ou la prime de conversation. Le site Internet du gouvernement invite les nouveaux acheteurs d’un véhicule électrique à renouveler leur demande à la fin du mois de juillet.

Souvenons-nous. Le 26 mai dernier, au sortir de la crise sanitaire, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures d’aide à la reprise économique. L’un des secteurs économiques particulièrement visés par ces dispositifs est l’automobile. Plusieurs milliards d’euros ont été prêtés à Renault et PSA pour relocaliser en France la production de certains véhicules électriques et pour aider au développement technologique des voitures électriques de demain.

Autre dispositif, les aides à l’achat d’un véhicule moins polluant. Deux dispositifs différents ont été annoncés : un bonus écologique et une prime de conversion. 7000 euros de bonus écologique et 6000 euros de prime de conversion pour un véhicule électrique neuf. 2000 euros de bonus écologique et 3000 euros de prime de conversion pour une voiture hybride rechargeable. 3000 euros de prime de conversion pour un véhicule thermique ou hybride non rechargeable.

Ces aides, réservées aux particuliers et disponibles à partir du 1er juin, ont eu un grand succès. Les ventes de véhicules électriques ont progressé de 205 % sur le seul mois de juin. Plusieurs dizaines de milliers de dossiers ont été déposés sur le site que le gouvernement a mis en place. Mais aujourd’hui, il n’était plus possible de faire la démarche. Selon l’hebdomadaire Capital, ce blocage a démarré dès le 1er juillet.

Pas de dépôt de dossier en juillet

Si vous vous connectez dès à présent sur le site, vous pourrez y lire que le site est momentanément indisponible. Et que la réception des dossiers reprendra à partir du 31 juillet prochain. Selon les propos d’un porte-parole gouvernemental, une mise à jour du site serait la cause de cette fermeture provisoire. Donc, si vous venez d’acquérir un véhicule neuf dans l’espoir de profiter des aides, rassurez-vous : il ne s’agit donc pas d’un arrêt définitif.

Selon l’hebdomadaire, qui cite le délégué général de l’association 40 Millions d’Automobilistes, il s’agirait plus d’un couac informatique qu’une simple mise à jour. Il affirme que le système ne parviendrait pas à comptabiliser correctement le nombre de dossiers présentés, lesquels se monteraient à plus de 100 000 dossiers selon le Ministère en charge de la transition écologique et 60 000 selon les représentants des professionnels de l’automobile. Et ce chiffre est important, puisque la prime de conversion est limitée aux 200 000 premiers dossiers (si cette limite n’est pas transformée en date butoir comme cela avait été évoqué précédemment).

