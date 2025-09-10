Voici quand la PS5 Pro accueillerait cette option qui rend vos jeux plus beaux

Le youtubeur Moore's Law is Dead, connu entre autres pour ses révélations sur les consoles de Sony, pense savoir quand la PlayStation 5 Pro sera dotée de cette option attendue par les joueurs.

Ce n'est pas parce que la PlayStation 6 fait de plus en plus parler d'elle que Sony oublie sa génération de consoles actuelle. Le constructeur continue à mettre à jour régulièrement la PS5 et la PS5 Pro, la plupart du temps pour les fameuses “corrections de bugs et améliorations des performances”, mais pas que. Il travaille également à l'amélioration des diverses fonctionnalités permettant d'afficher à l'écran des jeux plus fluides et plus agréables à l’œil.

On pense par exemple au PSSR, dont la nouvelle version vise le 4K en 120 ips et le 8K en 60 ips sur PS5 Pro. Dans le même genre, les joueurs attendent le FSR 4 de chez AMD. Son arrivée sur la dernière machine de Sony est officielle. Elle est attendue pour l'année 2026, une large fourchette qui mérite d'être précisée. Ça tombe bien, c'est précisément ce qu'a fait le youtubeur Moore's Law is Dead, connu pour ses révélations souvent exactes en la matière.

Cette technologie attendue par les joueurs arriverait bientôt sur la PlayStation 5 Pro

Selon le vidéaste, le FSR 4 d'AMD arrivera sur les PlayStation 5 Pro au premier semestre 2026, soit entre janvier et avril. Il faut bien sûr prendre l'information avec des pincettes. D'autant que pour le moment, nous ne savons pas comment Sony compte intégrer la technologie. Il ne s'agira pas de celle utilisée sur les cartes graphiques AMD RDNA 4 dans la mesure où la console ne prend pas en charge un élément nécessaire à son fonctionnement.

Lire aussi – DLSS : tout comprendre sur la technologie de Nvidia qui révolutionne le jeu vidéo

Une fois en place, il faudra également que les jeux soient mis à jour afin de pouvoir profiter du FSR 4. Actuellement, la PS5 Pro elle-même ne permet pas de changer de système à la volée. Il reste plusieurs mois avant d'arriver à la fin de l'année. Nul doute que d'ici là, d'autres rumeurs ou fuites viendront préciser tout ça. Plus qu'à patienter.