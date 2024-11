Voici le mot de passe le plus utilisé par les Français, et vous pouvez le deviner en quelques secondes

Pour la sixième année consécutive, NordPass et NordStellar publient les résultats de leur étude sur les mots de passe les plus utilisés dans le monde, et notamment en France. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les habitudes ne changent pas.

78% des mots de passe les plus utilisés dans le monde peuvent être piratés en moins d’une seconde en utilisant les outils appropriés. Et même sans les logiciels dédiés à cette tâche, n’importe qui pourrait deviner la plupart d’entre eux en quelques secondes seulement.

Ces données sont issues d’une étude réalisée par NordPass en collaboration avec NordStellar, une entreprise de recherche en cybersécurité. Et pour la première fois, l’étude s’est aussi intéressée aux habitudes dans le monde professionnel. Force est de constater que les tendances sont quasiment les mêmes.

Et la palme du mot de passe le plus utilisé dans le monde revient à….

Pour la cinquième fois en 6 ans, le mot de passe le plus utilisé dans le monde est 123456. C’est aussi celui qui vient en tête du classement français. Très facile à deviner, cette suite de chiffres est le choix de la majorité des utilisateurs dans le monde.

Les trois premiers mots de passe du classement mondial sont en fait très similaires. Les deux autres places du podium sont occupées par 12345678 et 123456789, sans doute parce que de nombreuses applications ou sites web imposent un mot de passe de 8 caractères minimum. La plupart des utilisateurs se contentent donc de prolonger la suite numérique au-delà du minimum de caractères requis.

Pour ce qui est du cas particulier de la France, les deuxième et troisième places du podium sont occupées par les mots de passe 123456789 et azerty. En quatrième et cinquième, on retrouve les qwerty123 et qwerty1, suivi de azertyuiop et marseille.

Enfin, des mots de passe comme doudou et loulou ont également le vent en poupe puisqu’ils figurent également dans le top 10, plus précisément aux 8e et 9e positions. Enfin c’est le mot de passe 12345678 qui ferme le top 10 français.

Les éternels password et motdepasse font quant à eux partie du top 20, tout comme d’autres présences plus surprenantes comme les prénoms nicolas et camille. 80% de ces mots de passe peuvent être déchiffrés en moins d’une seconde par les logiciels d’attaque par force brute.

L’importance d’utiliser un gestionnaire de mot de passe

Cette étude a été réalisée en s’appuyant sur une agrégation de données, y compris des données de mots de passe volés que l’on peut retrouver facilement sur les plateformes du Dark Web. La plupart du temps, ces mots de passe sont ceux que l’on peut pirater en peu de temps.

Si les habitudes ne changent pas au fil des années, c’est surtout parce que les utilisateurs préfèrent utiliser des mots de passe faciles à retenir plutôt que de prioriser leur sécurité. Pourtant, les gestionnaires de mot de passe résolvent ce problème.

Les meilleures solutions de la catégorie sont capables de suggérer des mots de passe sécurisés à la création d’un compte. La bonne nouvelle, c’est que l’utilisateur n’a pas besoin de les mémoriser. Les meilleurs gestionnaires de mot de passe remplissent automatiquement les formulaires de connexion au besoin, peu importe l’appareil utilisé.

C’est le cas du gestionnaire NordPass dont l’entreprise est d’ailleurs à l’origine de cette étude. NordPass est une application de Nord Security, la même société qui édite NordVPN.

