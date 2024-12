Voici la première bague connectée avec un écran intégré, et elle ne vient pas de Samsung !

Rogbid vient de créer la surprise en dévoilant la SR08 Ultra, la première bague intelligente au monde dotée d'un écran. Le marché n’avait encore jamais vu une telle bague.

Alors que Samsung a lancé la Ring il y a quelques mois maintenant, une nouvelle bague connectée vient de secouer ce petit marché. La SR08 Ultra se distingue par son écran OLED tactile intégré, une première mondiale dans le segment des bagues connectées. Malgré cette technologie avancée, Rogbid a réussi à maintenir des dimensions remarquablement compactes : la bague ne pèse que 4 grammes, pour une largeur de 8 millimètres et une épaisseur de 2,5 millimètres.

Conçue en alliage de titane, la SR08 Ultra ne fait aucun compromis sur la durabilité. Sa certification d'étanchéité 5 ATM permet de la porter jusqu'à 50 mètres de profondeur, la rendant adaptée à toutes les activités aquatiques.

Une interface tactile directement sur la bague !

L'interface tactile permet d'accéder d'un simple toucher aux informations essentielles : heure, nombre de pas, fréquence cardiaque, taux d'oxygène dans le sang et qualité du sommeil. La bague intègre également un GPS pour le suivi des activités en extérieur, une fonctionnalité rare sur ce type d'appareil.

L'autonomie n'est pas en reste : la SR08 Ultra offre 3 à 5 jours d'utilisation, pouvant être prolongée jusqu'à 20 jours grâce à son boîtier de charge fourni. Une application dédiée, disponible sur iOS et Android, permet de synchroniser les données et de personnaliser les objectifs d'activité.

Commercialisée au prix de 89,99 dollars, la bague est disponible en trois coloris (or, argent et noir) et en six tailles différentes. Rogbid accompagne son lancement d'une garantie d'un an et propose un remplacement gratuit en cas de problème qualité pour tout achat effectué sur leur boutique officielle.

Cette innovation de Rogbid pourrait bien redéfinir les standards du marché des bagues connectées, jusqu'ici dominé par des modèles sans écran. Reste à voir si cette nouvelle approche saura séduire les consommateurs en quête d'une expérience utilisateur plus interactive. Ce qui est sûr, c’est qu’elle pourrait bien inspirer d’autres fabricants à adopter une solution tactile similaire sur leurs prochains produits.