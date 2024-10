Voici la dernière méthode de Disney+ pour maximiser ses profits, et bien sûr, vous en faites partie

Après une augmentation récente de ses tarifs, Disney+ change ses conditions d'abonnement pour les nouveaux utilisateurs. La plateforme cherche ainsi à optimiser ses revenus en modifiant sa stratégie de paiement.

Les plateformes de streaming continuent de revoir leur stratégie tarifaire, cherchant à maximiser leurs profits tout en s'adaptant aux évolutions du marché. Pour les utilisateurs, la gestion des abonnements directement depuis des plateformes comme l'App Store d'Apple représentait un gain de simplicité car cela centralise les paiements et les données sur un même espace.

Cependant, Disney a décidé de modifier son approche pour les nouveaux abonnés de Disney+. Il n’est désormais plus possible de s’inscrire et de payer via l’App Store. Les utilisateurs devront passer par son site pour souscrire ou renouveler leur abonnement. Cette décision, prise après une récente hausse des tarifs en France, vise à éviter la prélève sur les transactions effectuées au sein de son écosystème.

Disney+ supprime les paiements App Store pour éviter les frais d'Apple

Avec cette modification, Disney souhaite se soustraire aux frais imposés par Apple pour les paiements intégrés. En effet, ce dernier prélève entre 15 % et 30 % sur chaque transaction effectuée via l'App Store. Cela représente un coût significatif pour les plateformes comme Disney+, surtout après la dernière revalorisation tarifaire en France. Depuis le 18 octobre, l'abonnement Premium est passé de 11,99 € à 13,99 € par mois, et la formule Standard sans publicité coûte désormais 9,99 € par mois, contre 8,99 € auparavant. Cette augmentation de 2 euros pour la formule Premium pourrait être liée à la volonté de la société de compenser la perte de revenus engendrée par ces commissions.

À noter que les abonnés existants qui utilisaient déjà l'App Store pour régler leur abonnement Disney+ ne seront pas concernés par ce changement. Ils pourront continuer à être facturés par Apple et à gérer leur abonnement dans les paramètres de leur iPhone ou iPad. En revanche, les nouveaux abonnés devront utiliser le site de Disney pour s'inscrire, ce qui pourrait sembler moins pratique pour certains habitués des paiements centralisés via l’App Store.

Hulu, qui n’est disponible qu’aux États-Unis, suit la même démarche pour ses abonnés locaux. En retirant la possibilité de s'abonner via l'App Store, Disney se prive des avantages offerts par le Video Partner Program d'Apple, comme la réduction de frais et une intégration plus poussée avec les services de la marque à la pomme, mais espère ainsi récupérer une part plus importante de ses revenus de streaming.

Source : Disney