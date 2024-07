Voici Fushia, l’OS de Google qui va rendre les smartphones Android plus rapides et sécurisés

Google expérimente avec un nouveau système d'exploitation appelé Fuchsia. Destiné à remplacer potentiellement Android et Chrome OS, Fuchsia offre des avantages en matière de sécurité et de performance. La dernière innovation de Google, “microfuchsia”, pourrait changer la façon dont nous utilisons nos appareils.

Google, connu pour ses systèmes d'exploitation populaires Android et Chrome OS, développe en coulisse un troisième système d'exploitation appelé Fuchsia OS. Ce projet, entouré de spéculations et de théories, a récemment pris une nouvelle tournure. L’entreprise expérimente désormais une version allégée, appelée “microfuchsia“, destinée à fonctionner sur des machines virtuelles sur des appareils Android.

Fuchsia OS, à la différence d'Android et de Chrome OS, n'est pas basé sur le noyau Linux. Il repose sur Zircon, une architecture micro-noyau qui promet une sécurité et une stabilité accrues. Initialement déployé sur des appareils de maison intelligente comme le Google Nest Hub, Fuchsia évolue maintenant vers une intégration plus large grâce à des projets comme “microfuchsia”.

Fushia va réduire les risques de piratages sur les appareils Android

Alors que les cyberattaques et l'espionnage des smartphones sont en forte augmentation, la sécurité des appareils devient une préoccupation majeure. Microfuchsia est conçu pour fonctionner dans un environnement virtuel sur les appareils Android. Cela signifie qu'il peut fonctionner comme un logiciel séparé à l'intérieur du système principal.

L'idée est que microfuchsia pourrait gérer certaines tâches spécifiques de manière plus rapide et plus sécurisée. Par exemple, il pourrait améliorer la gestion des mises à jour de sécurité, en les rendant plus rapides et moins susceptibles de causer des interruptions. De plus, en exécutant des applications sensibles dans un environnement isolé, microfuchsia pourrait réduire les risques de piratage et de vulnérabilités, et rendra donc vos données personnelles encore plus sûres.

Récemment, des informations provenant du projet Android Open Source ont révélé que Google travaille sur l'intégration de microfuchsia. Ces données montrent que la société permet son utilisation sur des appareils Android, comme les smartphones Pixel. Bien que cette intégration ne soit pas encore disponible, les indices trouvés dans le code source sont prometteurs et montrent que l'entreprise teste activement cette technologie.

