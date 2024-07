Les smartphones Android seront bientôt aussi sécurisés que les iPhone avec les Contact Keys, mais que sont-elles ?

Android 15 s'apprête à faire un bond en avant concernant la sécurité des données avec les Contact Keys. Cette innovation permettra aux utilisateurs de vérifier facilement le chiffrement de leurs messages, et offre une protection renforcée similaire à celle des iPhone d'Apple.

La sécurité des communications est une préoccupation croissante pour les utilisateurs de smartphones. Avec l'augmentation des cyberattaques visant les téléphones, il est devenu crucial d'avoir des outils robustes pour protéger les données personnelles. Les grandes entreprises technologiques rivalisent d'ingéniosité pour offrir des solutions de plus en plus sécurisées.

Google a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité dans la version bêta d'Android 15 qui pourrait changer la donne. Baptisée Contact Keys, ce programme (API) permet de vérifier et de stocker facilement les clés de chiffrement publiques de vos contacts, utilisées pour sécuriser les messages. Cette innovation vise à renforcer le chiffrement de bout en bout dans les applications Android, et assure ainsi des communications plus sécurisées.

Les Contacts Keys vous permettront de vérifier que vos conversations sont bien chiffrées de bout en bout

Cette nouvelle fonctionnalité, introduite dans la version bêta d'Android 15, rend le stockage des clés de chiffrement plus simple et sécurisé. L'application Google Contacts permettra aux utilisateurs de vérifier facilement les clés publiques de leurs contacts. Cela signifie que lorsque vous envoyez un message, vous pouvez être sûr qu'il est bien sécurisé. Des analyses récentes de la version bêta ont révélé des indices sur le fonctionnement de cette fonctionnalité, comme la possibilité de scanner un QR code pour confirmer la sécurité des messages.

Pour utiliser les Contact Keys, il suffira d'ouvrir Google Contacts et de scanner un QR code sur le téléphone de votre contact. Cette action permettra de vérifier que le chiffrement de bout en bout est bien en place pour vos messages. En plus de ce code, vous pourrez également comparer des numéros spécifiques pour confirmer la sécurité. Bien que cette fonctionnalité soit similaire à celle d'Apple introduite dans iOS 17.2, la version de Google en est encore à ses débuts et ne propose pas encore de notifications automatiques. Cependant, cette avancée marque un pas important vers une meilleure protection contre les cyberattaques.

Source : androidauthority