Vite, les Samsung Galaxy S25 passent à 611 € avec les Watch 7 et Buds 3 offerts !

Vous avez manqué les offres de lancement des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra ? Ne vous inquiétez pas, Samsung a pensé aux retardataires ! Avec cette nouvelle série de promotions chocs, offrez-vous les meilleurs smartphones Android du moment à prix cassés. En plus, la marque coréenne vous réserve des beaux cadeaux. Alors, ne manquez pas cette dernière chance !

Découvrir les offres sur les Galaxy S25

Chaque année, Samsung nous régale avec la sortie de ses modèles phares de smartphones. Cet début d'année 2025 est donc marqué par l'arrivée des Galaxy S25, S25+ et bien sûr S25 Ultra qui profitent des meilleures technologies du moment. Alors si vous voulez ce qui se fait de mieux en ce moment sur la planète Android, vous êtes au bon endroit.

En plus, Samsung fait bien les choses en proposent de belles réductions pour les premiers acheteurs de ses nouveaux flagships. Vous voulez vous équiper d’un smartphone dotés des dernières innovations, avec une puissance étonnante et une ergonomie impeccable ? On vous explique tout.

Les Samsung Galaxy S25 sont à prix cassé pour leur sortie : dès 611 € + Buds 3 ou Watch 7 offerts

Contrairement à la concurrence, Samsung n’attend pas plusieurs mois et/ou une période de soldes pour proposer des promotions intéressantes sur ses modèles. Bien au contraire, la marque coréenne avantage ses premiers clients en proposant des offres de lancement toujours très intéressantes. Voici les promotions en cours sur le site officiel de la marque :

150 € de remise + Watch 7 offerte pour l’achat d’un S25 Ultra avec le code GALAXYS25

100 € de remise + Buds 3 offerts pour l’achat d’un S25 ou S25+ avec le code GALAXYS25

100 € de bonus reprise

10% de réduction en commandant via Samsung Shop

Gemini Advanded + 2 To de stockage Cloud offerts pendant 6 mois

Ces offres sont valables du vendredi 7 février jusqu’au 2 mars 2025. Normalement en vente à 902,05 €, le Samsung Galaxy S25 passe à seulement 802,05 € avec le code GALAXYS25. Vous avez en plus les Buds 3 offerts. En passant par l'application, vous avez 10% de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter le prix du smartphone à 711,85 € seulement. Enfin, avec le bonus reprise de 100 € valable pour vos anciens appareils et ce, qu'importe leur état, vous pouvez vous offrir le smartphone haut de gamme à 611,85 € seulement.

Le code GALAXYS25 fonctionne pour l'achat des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra.

Profiter de toutes ces offres chez Samsung

Galaxy S25, S25+ ou S25 Ultra : lequel choisir ?

D’un point de vue performances, Samsung a mis ses trois modèles sur un pied d’égalité puisqu’ils sont tous équipés de la surpuissante puce Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm associée à 12 Go de RAM. Cela permet de cumuler dans votre smartphone les capacités de 3 intelligences artificielles majeures : Gauss, Gemini et Bixby.

En ce qui concerne les écrans, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra ont des dalles Dynamic AMOLED 2X de 6,2, 6,7 et 6,9 pouces avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) pour les S25 et S25+ et QHD+ (3120 x 1440p) pour le S25 Ultra.

Le S25 Ultra se démarque particulièrement des deux autres modèles d’un point de vue photo et vidéo grâce à son capteur grand angle de 200 MP, son ultra grand angle de 50 MP, son Téléobjectif zoom optique X5 de 50 MP et son Zoom optique X3 de 10 MP. Les S25 et S25+ restent aussi très bien équipés dans ce domaine avec un grand angle de 50 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif 3x de 10 MP. Pour les selfies, les 3 modèles ont une caméra frontale de 12 MP.

Pour la batterie, chaque modèle à une capacité différente : 4000 mAh avec recharge 25W pour le S25, 4900 mAh et recharge rapide 45W pour le S25+ et 5000 mAh et 45W pour le S25 Ultra.