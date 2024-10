Ce futur casque d’Apple s’attaque aux défauts du Vision Pro

Apple continue de croire en son casque Vision Pro, malgré des ventes initiales décevantes. L'entreprise travaillerait sur un modèle plus abordable pour 2025, qui sacrifierait certaines fonctionnalités haut de gamme pour réduire son prix.

Le Vision Pro, premier casque de réalité mixte d'Apple, a fait couler beaucoup d'encre depuis son lancement. Avec un prix de départ à 3 999 euros en France, il s'adresse clairement à une clientèle de niche, malgré des caractéristiques impressionnantes. Ce casque combine des écrans 3D de qualité exceptionnelle, une interface spatiale fluide et des usages novateurs comme les “environnements immersifs”, qui permettent aux utilisateurs de voyager virtuellement sans quitter leur domicile. Cependant, son poids important et l'absence d'une compatibilité totale avec les produits phares de la marque, comme l'iPhone, en limitent l'attrait pour le grand public.

Le Vision Pro a également été critiqué pour son prix très élevé, qui le rend inaccessible à une majorité d’utilisateurs, et ses ventes ont été nettement inférieures aux attentes initiales. Moins de 100 000 exemplaires auraient été écoulés durant ses premiers mois de commercialisation, selon les estimations du cabinet IDC. Apple ne semble toutefois pas prêt à abandonner ce marché. Selon un récent rapport de Bloomberg, la marque prévoit de sortir en 2025 une version moins onéreuse de son casque, tout en maintenant une partie de ses capacités en réalité mixte.

Apple prévoit un casque Vision plus abordable sans certaines fonctionnalités “premium”

Cette nouvelle version du casque, attendue pour l'année prochaine, devrait coûter environ 2 000 euros, contre 3 999 euros pour le modèle actuel. Pour atteindre ce prix plus accessible, Apple ferait plusieurs compromis : le casque utiliserait des matériaux moins coûteux, intégrerait un processeur moins puissant. Il se passerait aussi de certaines fonctionnalités phares, comme l’EyeSight, qui permet aux personnes extérieures de voir les yeux de l’utilisateur à travers l’écran. Ce casque plus léger viserait à attirer un public plus large tout en continuant de promouvoir l'écosystème de réalité mixte de la marque.

Apple ne s’arrête pas là. La société travaille également sur une deuxième génération du Vision Pro, prévue pour 2026, avec des améliorations technologiques plus poussées. En parallèle, des lunettes connectées similaires aux Ray-Ban de Meta pourraient voir le jour en 2027, accompagnées d'AirPods équipés de caméras. La marque envisage également de se diversifier dans la domotique avec un écran type iPad destiné à la maison, permettant de contrôler ses appareils et de faire des appels FaceTime. Ce modèle pourrait être équipé d'un bras robotisé, capable de repositionner automatiquement l'écran pour suivre les mouvements de l'utilisateur et offrir un meilleur angle de vision, le tout pour un prix estimé à 1 000 euros.

