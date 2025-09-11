Mars révèle de mystérieux indices qui pourraient trahir la présence d’une vie passée

Une roche intrigue une nouvelle fois les scientifiques. Des minéraux découverts par le rover Perseverance ressemblent à ceux produits par des microbes sur Terre. La quête de traces de vie sur Mars prend une nouvelle dimension.

Depuis 2021, le rover Perseverance explore le cratère Jezero, une zone où aurait existé un ancien lac. L’an dernier déjà, nous évoquions sa découverte de la roche “Cheyava Falls”, présentant des taches sombres et des composés organiques rappelant des traces de vie microbienne. Aujourd’hui, les chercheurs publient de nouvelles analyses de ce site et les résultats relancent l’espoir d’avoir enfin trouvé des indices solides d’une activité biologique passée sur la planète rouge.

Le 10 septembre 2025, une étude de la NASA a présenté les données recueillies dans la vallée Neretva Vallis, au bord ouest du cratère Jezero. Les roches argileuses de cette zone contiennent des minéraux particuliers, comme du phosphate et du sulfure de fer. Sur Terre, ces substances peuvent résulter de réactions chimiques impliquant des organismes vivants. Les scientifiques parlent donc d’un possible “biosignature”, même si des processus géologiques non biologiques pourraient aussi expliquer ces formations.

Les points léopard des Cheyava Falls sur Mars pourraient révéler des indices de vie ancienne

Les minéraux repérés par Perseverance se trouvent dans des roches boueuses très fines, où apparaissent de minuscules taches sombres surnommées “poppy seeds” (graines de pavot) ou “leopard spots” (points léopard). Ces structures circulaires, entourées d’anneaux noirs, rappellent des formations observées dans des environnements terrestres riches en microbes. Pour approfondir l’étude, le rover a foré l’un de ces échantillons, appelé “Sapphire Canyon”, afin de l’analyser avec ses instruments embarqués. Les résultats suggèrent des réactions chimiques complexes qui auraient impliqué du carbone organique.

Ces découvertes ne constituent pas une preuve directe de vie, mais elles renforcent l’idée que Mars a pu offrir des conditions favorables il y a plusieurs milliards d’années. Pour confirmer l’origine de ces minéraux, il faudra toutefois ramener les échantillons sur Terre. Or, le programme Mars Sample Return de la NASA est actuellement retardé par des contraintes budgétaires et techniques. En attendant, Perseverance continue d’explorer et de collecter des indices. Chaque nouvelle observation rend plus crédible l’hypothèse qu’un jour, la planète rouge ait bel et bien abrité une forme de vie.