Vers un chargeur universel pour les montres connectées ? Le travail a déjà commencé

Dans une interview, le directeur exécutif du WPC annonce la volonté du consortium de mettre au point un chargeur universel pour les smartwatches d'ici quelques années.



Bientôt, il y a des phrases que l'on cessera de prononcer. Parmi elles, la plus célèbre sera sûrement : “T'as pas un chargeur d'iPhone ?” Grâce à la volonté de l'Union européenne de standardiser la recharge des appareils avec un port filaire (smartphone, tablette, ordinateur et console portable…), l'USB-C est désormais la norme. En plus de participer à la diminution des déchets électroniques, cette décision facilite grandement la vie des utilisateurs qui n'ont plus à jongler entre différents chargeurs propriétaires.

La législation mise en place par l'UE n'impose pas une uniformisation totale cependant. L'un des exemples le plus flagrant est celui des montres connectées, où chaque constructeur est libre de choisir son système de recharge. Force est de constater qu'ils ne se gênent pas pour le faire. Alors que vous pouvez charger une Apple Watch Ultra 2 de 2023 avec le chargeur de la première Apple Watch de 2015, impossible d'utiliser un chargeur d'une montre sous WearOS. Le Wireless Power Consortium (WPC), à l'origine du standard de recharge sans fil Qi, veut y remédier.

Le WPC veut un chargeur universel pour les smartwatches dans peu de temps

Dans une interview pour ChargerLAB, à retrouver à la fin de cet article, le directeur exécutif du groupe, Paul Stuhsaker, dévoile une ambition on ne peut plus claire. “En 2026, nous espérons avoir une norme pour les montres intelligentes qui permettra aux chargeurs X-en-1 de disposer d'un point de charge unique compatible avec la plupart, sinon la totalité, des montres intelligentes généralement disponibles sur le marché“.

On parle bien d'un chargeur universel pour les montres connectées, même si la forme qu'il prendra n'a pas été détaillée. Apple, qui a dû dire adieu à son port Lightning, pourrait tirer son épingle du jeu en cherchant à imposer sa propre technologie. Après tout, sa recharge magnétique MagSafe a inspiré le nouveau standard Qi2. Même si la perspective d'un chargeur compatible avec toutes les smartwatches est alléchante, il ne faut pas oublier que, pour le moment, rien n'obligera les fabricants à l'adopter.