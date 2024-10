Ce bracelet vous permet de “toucher” vos proches à distance, même à l’autre bout du monde

Avec l’essor des applications de rencontre, les relations à distance sont de plus en plus courantes, et c’est exactement pour cela qu’a été créé le bracelet Bond Touch 4. Ce dispositif ingénieux permet de recréer une forme d'intimité physique avec vos proches, peu importe la distance qui vous sépare.

Vendu à 70 dollars, ce nouveau bracelet connecté Bond Touch 4 transmet des sensations tactiles entre deux personnes équipées du même appareil. Le principe est simple : lorsqu'un utilisateur touche son bracelet, son partenaire ressent une légère vibration sur son poignet, comme un effleurement à distance. Via l'application dédiée, il est possible de personnaliser ces retours haptiques pour créer un véritable langage tactile entre les utilisateurs.

Cette quatrième version du Bond Touch se distingue par son design plus compact et élégant. Le bracelet, disponible en noir et blanc cassé avec un anneau doré, arbore une allure plus proche d'un bijou que ses prédécesseurs. À partir du 17 octobre, de nouveaux bracelets colorés viendront enrichir la gamme : violet, rose, noir translucide et transparent.

Le Bond Touch 4 apporte des nouveautés bienvenues

Les améliorations techniques sont également au rendez-vous. Le fabricant met en avant une sensibilité accrue pour des réponses plus rapides et précises, un écran LED plus lumineux et un chargeur magnétique optimisé. L'autonomie annoncée est de 4 jours, bien qu'elle puisse varier selon l'intensité d'utilisation. Au-delà de 20 contacts quotidiens, la batterie pourrait s'épuiser plus rapidement.

Le Bond Touch 4 cible principalement les couples en relation à distance, mais il peut aussi servir d'outil apaisant pour les personnes anxieuses ou les amis séparés géographiquement. Il est compatible avec les versions antérieures de la gamme Bond Touch, y compris le Bond Heart, un collier à 100 dollars permettant d'enregistrer et de ressentir les battements de cœur d'un être cher.

Dans un marché dominé par des montres connectées focalisées sur la santé et le sport, Bond Touch se démarque en privilégiant la connexion émotionnelle et physique, plutôt que la connectivité à Internet et le suivi de la santé. Le succès semble au rendez-vous : les bracelets sont déjà en rupture de stock sur la boutique officielle.