Une TV Xiaomi A2 50″ à moins de 300€ chez AliExpress – Profitez des soldes d’été !

Vous cherchez une nouvelle télévision ? La Xiaomi TV A2 50″ est l'affaire à ne pas manquer durant les soldes d'été chez AliExpress. Profitez d'une expérience visuelle immersive avec son écran 4K Ultra HD et Dolby Vision®, le tout pour un prix imbattable grâce aux promotions en cours. Découvrez tous les avantages de ce modèle haut de gamme à prix réduit.

Les soldes d'été chez AliExpress battent déjà leur plein, offrant des réductions spectaculaires allant jusqu'à 70% sur une multitude de produits, et ce, jusqu'au 23 juin prochain (inclus). Que vous cherchiez des gadgets électroniques, des vêtements tendance ou des accessoires pour la maison, il y a des offres pour tous les goûts.

En plus des remises déjà conséquentes, AliExpress propose des codes promotionnels pour encore plus d'économies :

FRSS04 pour 4€ de remise dès 29€ d'achat (ou PHONAND04)

FRSS08 pour 8€ de remise dès 59€ d'achat (ou PHONAND08)

FRSS12 pour 12€ de remise dès 89€ d'achat (ou PHONAND12)

FRSS18 pour 18€ de remise dès 129€ d'achat (ou PHONAND18)

FRSS25 pour 25€ de remise dès 179€ d'achat (ou PHONAND25)

FRSS40 pour 40€ de remise dès 269€ d'achat (ou PHONAND40)

FRSS80 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat (ou PHONAND80)

Vous n'avez pas le temps de trier toutes les offres ? On a cherché pour vous et on a trouvé une affaire à ne pas rater : la Xiaomi TV A2 disponible pour seulement 259,24€ grâce au code FRSS40. Une occasion en or de profiter des prochains matchs de l'Euro de Football dans les meilleures conditions et sans se ruiner.

Une télévision 4K Ultra HD avec Dolby Vision et Android TV

La Xiaomi TV A2 dispose d'un écran 4K Ultra HD avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, offrant une clarté exceptionnelle et des détails précis. La couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 à 90% garantit des couleurs vives et réalistes, tandis que la technologie Dolby Vision® améliore la luminosité, le contraste et les couleurs pour une expérience visuelle immersive. La fonctionnalité MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) à 60Hz assure des images fluides même lors de scènes d'action rapide, idéale pour les événements sportifs ou les films d'action.

La Xiaomi TV A2 est équipée de deux haut-parleurs de 12W chacun, offrant un son stéréo puissant. Elle prend en charge Dolby Audio™ et DTS-HD®, fournissant un son détaillé et enveloppant qui enrichit l'expérience de visionnage.

Fonctionnant sous Android TV™ 10, cette TV permet d'accéder à plus de 400 000 films et émissions, ainsi qu'à plus de 5000 applications via Google Play. Les applications populaires comme Netflix, Amazon Prime Video et YouTube sont préinstallées, offrant une commodité immédiate. La TV intègre également Google Assistant, facilitant le contrôle vocal pour naviguer dans les contenus et gérer les appareils domestiques intelligents. De plus, la compatibilité avec Chromecast permet de diffuser facilement du contenu depuis votre smartphone.

Avec un design unibody sans bordure et un cadre en métal, la Xiaomi TV A2 est élégante et s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur. En termes de connectivité, elle offre trois ports HDMI, dont un avec support eARC, deux ports USB, une sortie audio numérique optique, un port Ethernet, et une prise casque 3,5 mm. La connectivité sans fil est assurée par le Wi-Fi 2,4GHz/5GHz et Bluetooth 5.0, permettant de connecter divers appareils sans fil facilement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.