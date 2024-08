Une petite tablette pratique à 150 euros, la nouvelle bonne idée de Xiaomi

Une petite tablette sans grande prétention, vendue à partir de 150 euros, voici la nouvelle proposition de Xiaomi avec sa Redmi Pad SE 8.7.

Xiaomi lance en France une nouvelle tablette compacte d'entrée de gamme, la Redmi Pad SE 8.7. Comme son nom l'indique, elle est munie d'un écran de 8,7 pouces. Les dimensions limitées de l'appareil en font une option pratique pour le transport ou pour les utilisateurs qui préfèrent manipuler une tablette qui ne soit pas trop grande pour une question de prise en main. Son ratio d'écran de 5:3, pas trop allongé donc, est bien adapté à certaines applications, et s'adapte surtout convenablement à un usage à une seule main, permettant de naviguer avec celle qui reste libre.

L'affichage IPS LCD offre une définition de 1 340 x 800 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Xiaomi annonce jusqu'à 600 nits de luminosité. La dalle est aussi certifiée TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker Free pour limiter la fatigue oculaire. Un mode lecture est par ailleurs proposé pour une expérience plus confortable. L'audio est confié à deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos situés de part et d'autre de la tablette (sur les côtés en mode paysage), comme cela est souvent le cas sur ce type de produit. Un port jack 3.5mm est présent pour brancher un casque ou des écouteurs en filaire.

Une tablette vraiment pas chère

La Redmi Pad SE 8.7 est propulsée par une puce MediaTek Helio G85, épaulée par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (jusqu'à 2 To via carte microSD). Des caractéristiques d'entrée de gamme, mais vous comprendrez pourquoi lorsque nous vous indiquerons les prix. La batterie de 6 650 mAh promet jusqu'à 25 heures de lecture vidéo. La tablette supporte une puissance de charge jusqu'à 18 W, mais seul unchargeur de 10 W est inclus.

La Redmi Pad SE 8.7 est d'ores et déjà disponible dans les coloris bleu, noir et vert. Elle est affichée au prix de 150,20 euros pour la version Wi-Fi et de 180,20 euros pour la configuration 4G. Un étui de protection avec sangle (servant pour le transport et comme support pour la faire tenir sur une table) est inclus avec la tablette jusqu'au 20 septembre, il coûtera 19,90 euros ensuite. Comme toujours sur le site officiel de Xiaomi, des coupons et l'usage de Mi Points peuvent même faire baisser le prix, déjà bas, de l'appareil.