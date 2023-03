Une nouvelle fonctionnalité sur l’application TV de Netflix, la lutte contre les sites pirates continue chez Google, c’est le récap’ de la semaine

Netflix fait le bonheur des abonnés avec une nouvelle option très attendue, Google adopte une nouvelle méthode de déréférencement des sites pirates, le vote pour l’interdiction de la vente des voitures thermiques en Europe retardé par l'Allemagne, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que les autres plateformes de streaming proposaient déjà cette fonctionnalité, Netflix vous permet enfin de personnaliser vos sous-titres sur son application TV. Tandis que Pure Storage dévoile son projet de SDD de 100, 200 et 300 To d’ici 2026, Fairphone apporte une mise à jour 7 ans après le lancement de son Fairphone 2 et Google bloque les sites pirates via à une nouvelle méthode de désindexation selon l’adresse IP.

Des SDD de 300 To bientôt disponibles

Pure Storage a levé le voile sur son ambition de fabriquer des SDD de 300 To d’ici 2026. “Notre plan pour les deux prochaines années est de faire évoluer notre position concurrentielle sur le marché du disque dur à un tout autre niveau” a déclaré le directeur de la technologie de la société américaine, Alex McMullan. D’ici là, Pure Storage prévoit de produire également des disques de 100 et 200 To. Reste à savoir à quels tarifs il faudra s’attendre…

Lire : En manque de stockage ? Des SSD de 300 To arrivent bientôt sur le marché

Netflix vous permet enfin de personnaliser les sous-titres

Les abonnés réclamaient cette fonctionnalité depuis longtemps et Netflix a enfin exaucé leur souhait : depuis le 9 mars 2023, vous pouvez enfin personnaliser les sous-titres sur votre application TV. Cette mise à jour vous permet de changer le style, la taille, l’arrière-plan et la couleur de votre texte. À noter toutefois que ces options de style ne sont disponibles que pour certaines langues.

Lire : Netflix intègre enfin une fonctionnalité réclamée depuis des lustres

Google banni des millions de sites pirates

La lutte contre le téléchargement illégal continue et Google resserre encore la vis avec une nouvelle technique de désindexation. Le moteur de recherche déférence les sites pirates désormais en fonction de leur nom de domaine mais également selon leur adresse IP. S’il sera toujours possible d’accéder à des pages de téléchargement illégal, contourner les restrictions devient de plus en plus compliqué pour les pirates.

Lire : Téléchargement illégal : Google bloque les sites pirates de manière inédite

Fairphone veut rendre ses smartphones les plus écologiques possibles

Si Apple propose des mises à jour sur ses appareils plusieurs années après leurs sorties, les smartphones Android n’ont pas la même chance. Le seul fabricant à se distinguer est Fairphone, qui vient de proposer un record de suivi logiciel avec une mise à jour pour le Fairphone 2, sorti en 2015. Le fabricant de smartphone Android ne détrône pas Apple mais prouve qu’il souhaite que les utilisateurs puissent conserver leur appareil le plus longtemps possible.

Lire : Ce smartphone Android reçoit une ultime mise à jour 7 ans après sa sortie, un record

L’Allemagne s’oppose à l’interdiction de la vente des voitures thermiques en Europe

Alors que les 27 pays membres de l’Europe devaient voter l'interdiction de la vente des voitures thermiques il y a quelques jours à Bruxelles, l’Allemagne a utilisé son droit de veto pour freiner l’entrée en vigueur du texte. L’Allemagne ne s’oppose pas catégoriquement mais attend de la Commission européenne des alternatives et des engagements en faveur des e-carburants.

Lire : Fin des voitures thermiques : l’Allemagne met son véto, sauf si les carburants synthétiques sont de la partie

Nos tests de la semaine

Vivo X90 Pro : performances, élégance et belle autonomie

Pour 100 euros de moins que son prédécesseur, le X90 Pro est un smartphone haut de gamme au joli design, très performant et gérant parfaitement la température. Son autonomie a été améliorée par rapport au X80 pro et sa charge est encore plus rapide. Lors de notre test, nous avons apprécié les widgets très pratiques dans l’interface et nous avons été agréablement surpris par le rendu des photos. Attention, le X90 Pro n’est pas sans défaut. On regrette que Vivo ait abandonné le stabilisateur gimbal et le téléobjectif périscopique. En ouvrant la boîte, ne vous attendez pas à trouver des écouteurs, ils ne sont plus fournis.

Lire : Test Vivo X90 Pro : des améliorations importantes mais de grandes concessions

Surface Pro 9 : un bon ultra-portable malheureusement toujours en formule « kit »

Si l’on reconnait que Microsoft propose ici un bon PC agréable à utiliser et très élégant, on regrette que ce produit soit toujours vendu en kit. L’écran est bien calibré, la chauffe et le bruit sont maîtrisés et l’autonomie est excellente dans sa version ARM (elle laisse à désirer sur la version Intel). On aurait toutefois aimé que la partie audio soit plus soignée et on s'attendait à plus de puissance vu le prix du PC.

Lire : Test Surface Pro 9 : un bon PC, mais toujours vendu en kit