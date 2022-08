Une nouvelle arnaque Microsoft Office : la clé USB dans votre boîte aux lettres

Si vous trouvez une clé USB prétendant contenir une version de Microsoft Office dans votre boîte aux lettres, il s'agit d'une arnaque élaborée visant à récupérer vos coordonnées bancaires. Les pirates reviennent à un classique pour tenter de duper les utilisateurs les moins avertis.

L'arnaque à la clé USB est encore une méthode utilisée pour tromper la vigilance des personnes les moins informées. Sky News rapporte que des clés USB sont déposées dans des boites aux lettres. Lorsqu'elles sont branchées à un PC, elles semblent contenir une version légitime de Microsoft Office Professional Plus. Bien sûr, il n'en est rien.

Quand l'utilisateur essaie d'installer le logiciel, il est redirigé vers une fenêtre lui indiquant qu'un virus a été détecté et qu'il doit appeler le service client afin de procéder à sa suppression et à la suite de l'installation de Microsoft Office. Au bout du fil, l'escroc explique qu'il a besoin d'un certain nombre de données personnelles, dont des coordonnées bancaires. Ces dernières sont ensuite utilisées pour activer un abonnement payant.

Ne jamais connecter de clé USB inconnue à son ordinateur

Cette technique peut paraître isolée puisqu'elle requiert des moyens importants : des clés USB à envoyer par voie postale ou à déposer soi-même ainsi que de faux agents de services clients. Mais elle est suffisamment inquiétante pour que Microsoft lance une enquête interne à ce sujet. “Microsoft s'engage à aider à protéger nos clients. Nous prenons les mesures appropriées pour retirer du marché tout produit suspecté sans licence ou contrefait”, a réagi un porte-parole du groupe américain.

Il ajoute que “Microsoft ne vous enverra jamais de colis non sollicités et ne vous contactera jamais à l'improviste pour quelque raison que ce soit”. D'une manière générale, brancher une clé USB trouvée dans la nature est rarement une bonne idée. N'hésitez pas à le rappeler à vos proches qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, comme les personnes âgées par exemple, très souvent la cible des arnaqueurs.

Source : Sky News