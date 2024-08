Une Alexa plus intelligente, mais payante : Amazon lancera bientôt sa nouvelle IA

Amazon s'apprête à donner un coup de boost à son assistant vocal Alexa. Selon des documents obtenus par le Washington Post, le géant du e-commerce lancera en octobre prochain une version améliorée de son célèbre assistant, baptisée en interne “Remarkable Alexa” ou “Project Banyan”.

Comme l’avaient laissé entendre de précédents rapports, Amazon travaille bien sur une version améliorée d’Alexa. Cette nouvelle mouture promet d'être bien plus performante que l'actuelle, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais cette évolution aura un coût : contrairement à la version classique qui restera gratuite, la nouvelle Alexa sera proposée sous forme d'abonnement, pouvant atteindre jusqu'à 10 dollars par mois.

Alors que nous réserve cette Alexa nouvelle génération ? Parmi les fonctionnalités annoncées, on trouve un outil de résumé d'actualités personnalisé baptisé “Smart Briefing”. L'assistant pourra également aider à trouver des recettes adaptées aux régimes alimentaires de chacun, et proposera de nouvelles fonctionnalités pour le shopping conversationnel. Les enfants ne sont pas oubliés, avec un mode “Explore with Alexa 2.0” qui leur permettra d'avoir des conversations ludiques et sécurisées avec l'assistant vocal.

Amazon prépare sa nouvelle Alexa depuis de nombreux mois

Ce projet d'envergure n'a pas été développé du jour au lendemain. Amazon y travaille depuis près d'un an, une période relativement longue à l'heure où les géants de la tech multiplient les lancements d'outils basés sur l'IA.

Le timing de ce lancement n'est pas anodin. Prévu quelques semaines avant l'élection présidentielle américaine, il pourrait permettre à Alexa de jouer un rôle important dans l'information des électeurs. En effet, contrairement à d'autres assistants IA, la nouvelle Alexa serait capable de résumer des articles politiques.

Si Amazon mise gros sur cette nouvelle version, c'est aussi pour redresser la barre financièrement. La division “appareils” de l'entreprise a accusé une perte de 25 milliards de dollars entre 2017 et 2021. L'introduction d'un modèle payant pourrait donc aider à rentabiliser le développement d'Alexa.

Reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à mettre la main au portefeuille pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités. Les détails concernant la structure de l'abonnement, son coût final et le nom commercial de cette Alexa améliorée devraient être fixés prochainement par la direction d'Amazon.

En attendant, la version classique d'Alexa continuera d'exister et restera gratuite. Elle reste accessible sur une large gamme d'appareils, des enceintes Echo aux téléviseurs intelligents, en passant par certains électroménagers et même les PC Windows (bien que son avenir sur cette plateforme soit incertain).