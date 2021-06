Un smartphone sur 4 a été acheté en ligne en 2020 à cause du COVID-19

En 2020, les ventes en ligne de smartphone ont encore augmenté, jusqu’à atteindre 26 % des achats totaux. Cette hausse de popularité s’explique en partie par la pandémie de COVID-19, qui a empêché les utilisateurs de se rendre en magasin. Les experts prévoient que ce chiffre continuera de s’accroître avec le temps.

Le marché du smartphone a connu de nombreux rebondissements en 2020. La situation inédite, due notamment à la crise de COVID-19, a bouleversé un secteur déjà mouvementé. Des records de vente ont été battus par des acteurs historiques, tandis que des noms majeurs de l’industrie ont été contraints d’abandonner leur activité suite à l’effondrement de leur vente. D’autres évolutions, plus minimes, mais tout aussi révélatrices du contexte houleux de cette année particulière, sont à relever.

C’est ainsi le cas de la proportion de vente en ligne, qui a connu une nouvelle hausse en 2020. D’après une étude de Counterpoint, 26 % des smartphones vendus l’année dernière l’ont été via une plateforme en ligne. Il s’agit d’une augmentation de presque 6 points par rapport à 2019, et de plus de 10 points par rapport au marché global. C’est en Inde que ce phénomène a été le plus observé, avec 45 % des ventes s’étant effectuées en ligne, suivant par le Royaume-Uni (39 %) et la Chine (34 %).

L’achat en ligne de smartphone de plus en plus populaire

En outre, Counterpoint indique que la tendance sera revue à la baisse dans les prochains mois, les mesures de confinement s’allégeant globalement à travers le monde. Pour autant, la vente en ligne n’a pas dit son dernier mot, comme l’explique l’analyse Sujeong Lim : « Après la croissance rapide de 2020, nous prévoyons que 2021 verra un certain ralentissement après la vaccination COVID-19. Cependant, il devrait croître légèrement chaque année à partir de 2022, soutenu par la croissance des marchés émergents et la population d’âge moyen qui s’habitue aux appareils informatiques et à l’utilisation d’Internet. »

Les marchés émergents, bien que représentant une opportunité économique importante pour les constructeurs, ne seront pas nécessairement tous le moteur de cette hausse de la vente en ligne. « Mais dans le cas de l’Inde, qui a actuellement la proportion en ligne la plus élevée, elle pourrait diminuer jusqu’à un certain niveau après 2022 en raison du développement des infrastructures hors ligne telles que les magasins multimarques et les magasins de grande distribution. D’autre part, la croissance future du marché en ligne dans les régions d’Asie du Sud-Est et d’Afrique est digne d’intérêt. »

Source : Counterpoint