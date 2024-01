Un moteur électrique capable de parcourir des millions de km, le prix des forfaits internet explose en 2023, c’est le récap

Un moteur électrique capable de parcourir des millions de kilomètres, le prix des forfaits internet a explosé en 2023, Starlink lance ses premiers satellites qui peuvent se connecter aux smartphones, c'est le récap des actualités du 3 janvier 2024.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid en ce 3 janvier 2024 ? Nous avons tout d'abord évoqué dans nos colonnes ces nouveautés apportées par Volkswagen sur les ID. 4 et ID. 5. En effet, les deux SUV électriques profitent de plusieurs améliorations, notamment sur la partie motorisation électrique, sur l'autonomie ou encore sur les équipements à bord et la puissance de recharge. Autre bonne surprise, le ticket d'entrée des deux véhicules a été revu à la baisse de manière conséquente.

Dans un tout autre domaine, Microsoft a dévoilé la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass en janvier 2024. Autant dire que l'année démarre fort avec plusieurs titres inédits, à commencer par Assassin's Creed Valhalla, le FPS multijoueur Hell Let Loose ou encore l'excellent remake de Resident Evil 2. Une bonne cuvée pour les abonnés au service gaming.

Dans le reste de l'actualité, nous avons aussi parlé de l'intégration de Bard dans Google Assistant. En effet, avant le déploiement officiel de l'IA dans l'assistant intelligent de la firme de Mountain View, la compagnie américain nous a donné un bref aperçu du produit final. L'occasion parfaite pour les utilisateurs de tester les capacités de l'Assistant, désormais propulsé par la puissance de Bard. Mais sans plus attendre, voyons les trois informations qu'il fallait retenir impérativement dans l'actualité de ce mercredi 3 janvier 2024.

Ce moteur électrique pourrait parcourir des millions de kilomètres

Des chercheurs travaillent actuellement sur un prototype de moteur électrique capable de fonctionner sur des millions de kilomètres. Conçu notamment pour être réutilisé et recyclé, ce moteur pourrait bien révolutionner l'industrie de l'automobile électrique.

Le prix des forfaits internet a explosé en 2023

D'après le dernier baromètre du site MonPetitForfait, les prix des forfaits Internet ont considérablement augmenté en 2023, de l'ordre de 7,8 %. En revanche, les opérateurs ont visiblement fait la balance sur les offres mobiles, avec une réduction moyenne des prix de 10,41 %.

Starlink ses premiers satellites capables de se connecter aux smartphones

Starlink vient de franchir une nouvelle étape dans le développement de son prochain service Starlink Direct To Cell. Pour rappel, ce service permettra d'ici 2024 d'utiliser la connexion internet par satellite de l'entreprise avec un simple smartphone. Et bien justement, la société vient d'envoyer en orbite les six premiers satellites dédiés à cette nouvelle fonctionnalité.

