Un MacBook Pro à moins de 400 € ? Voici un bon plan à ne pas manquer sur Cdiscount !

Aujourd’hui, le MacBook Pro le plus abordable vendu par Apple coûte 2000 euros. Une sacré somme pour un ordinateur portable ! Mais sur Cdiscount, vous pouvez trouver des modèles reconditionnés 5 fois moins chers. Si vous avez toujours rêvé de travailler sur un MacBook Pro, c’est l’occasion.

Comme son nom l’indique, le MacBook Pro est un ordinateur conçu pour être utilisé par des professionnels. Graphistes, vidéastes, modeleurs 3D, ce sont des métiers qui nécessitent entre autres une puissance de calcul mais aussi un écran d’excellente qualité et un système d’exploitation efficace. Mais ces qualités ont un prix, bien souvent exorbitant.

Pourtant, sur Cdiscount, vous pourrez trouver des modèles bien moins chers. En effet, le MacBook Pro 13″ de 2017 est actuellement en promotion pour seulement 379 euros. Il s’agit d’un ordinateur reconditionné en excellent état avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Ce MacBook Pro de 13 pouces est à prix cassé sur Cdiscount

Pour moins de 380 euros, le choix d’ordinateurs portables est assez limité. Alors si vous cherchez un modèle qui offre d’excellentes finitions, un écran de qualité et des caractéristiques correctes, bon courage pour trouver la perle rare ! Même s'il est sorti en 2017, ce MacBook Pro 13 pouces offre des qualités très intéressantes pour un tarif vraiment très bas.

Le design et les finitions de cette version sont tout simplement impeccables. Ce modèle est à la fois compact, léger (1,37 kg) mais aussi solide. Cerise sur le gâteau, il est aussi très silencieux. Son écran Retina de 13,3 pouces offre une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. Il s’avère lumineux, contrasté et affiche des couleurs naturelles.

Côté performance, on trouve le processeur Intel Core i5–7360U de 7e génération avec une fréquence de base à 2,3 GHz et une cadence maximale du Turbo Boost de 3,6 GHz. Il est couplé à 8 Go de RAM LPDDR3 et un disque dur SSD de 256 Go.

En ce qui concerne l’autonomie, vous obtiendrez environ 10 heures d’utilisation en fonction de votre activité. Mais dans tous les cas, ça reste largement suffisant pour une utilisation sur une journée complète sans avoir à sortir un câble de recharge.