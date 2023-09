Un drone piloté par IA bat les champions du monde de course, mais de peu

L'intelligence artificielle vient de dépasser à nouveau la compétence humaine. Cette fois-ci, c'est dans le pilotage de drone, où l'IA a battu des champions du monde de courses de vitesse.

Encore une victoire pour l'intelligence artificielle. Comprendre : face à l'humain. Des chercheurs de l'Université de Zurich (UZH) ont mis au point un système de pilotage de drone utilisant l'IA, baptisé Swift. Un vrai défi technique : “Les sports physiques sont plus difficiles pour l’IA car ils sont moins prévisibles que les jeux de plateau ou vidéo. Nous n’avons pas une connaissance parfaite des modèles de drones et d’environnement, l’IA doit donc les apprendre en interagissant avec le monde physique”, rappelle Davide Scaramuzza, chef du Groupe Robotique et Perception à l'UZH.

Le résultat est pourtant au rendez-vous : confronté à 3 champions du monde de course de vitesse, Swift a gagné plusieurs fois avec en moyenne une demi-seconde d'avance. Le parcours s'étalait sur 25 m², avec 7 portes à franchir dans un ordre précis. Des manœuvres complexes étaient nécessaires, comme un Split-S, qui consiste à incliner le drone à un certain angle et effectuer un demi-looping à pleine vitesse. Les pilotes contrôlaient leur engin “à la première personne”, via un casque qui affichait la caméra embarquée du drone.

Les champions du monde de course de drone sont battus par une intelligence artificielle

Avant Swift, les drones pilotés par IA sans capteur externe mettaient 2 fois plus de temps qu'un humain pour terminer un tour. Le système a été entrainé pour réagir en temps réel aux données collectées par sa caméra embarquée. Comme le ferait un être humain. Mais même s'il est plus rapide, Swift s'adapte moins bien aux changements, par exemple quand il y a moins de lumière que ce à quoi il est habitué.

Au-delà de la prouesse technique, un drone plus rapide est un drone qui pourra faire plus de choses pour la même autonomie. Surveiller les forêts, explorer l'espace, ou même filmer des scènes d'action au cinéma, les possibilités sont nombreuses. Swift rejoint le club fermé des intelligences artificielles plus fortes que les humains à leur propre jeu : AlphaGo qui a vaincu le champion du monde de Go, ou encore DeepMind, meilleur à Quake 3 que les équipes humaines.

Source : University of Zurich