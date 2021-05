Ulefone Armor 11T : voici le premier smartphone 5G avec une caméra thermique

Le Ulefone Armor 11T est le premier smartphone 5G du marché à embarquer une caméra thermique. Cette caméra permet de mesurer la quantité de chaleur émise par un objet ou un corps. Du reste, le terminal se distingue par sa conception ultra robuste qui ravira les professionnels de l'industrie et du bâtiment.

Ulefone va bientôt commercialiser l'Armor 11T, un smartphone compatible 5G qui embarque une caméra d'imagerie thermique. Ce n'est pas le premier téléphone de la marque à profiter de cette technologie. L'entreprise chinoise a déjà lancé plusieurs smartphones avec une caméra thermique, dont le Armor 9 en 2020.

Par contre, il s'agit bien du premier smartphone 5G avec un capteur thermique. Pour ceux qui ne connaissent pas, une caméra thermique permet de mesurer les différentes ondes de chaleur et rayonnements infrarouges émis par un objet ou un corps. Le capteur conçoit alors une représentation graphique de la source de chaleur. Les sources les plus chaudes sont affichées en rouge tandis que les sources plus froides sont représentées en bleu.

L'Ulefone Armor 11, le smartphone 5G des pros de l'industrie

Les caméras thermiques sont massivement utilisées dans l'industrie afin de repérer une fuite de gaz ou contrôler les températures de canalisations, de conduites inaccessibles et de câbles électriques. Pour mettre au point sa caméra d'imagerie, Ulefone s'est tourné vers Flir, une firme spécialisée dans la conception et la production de caméras et de capteurs à imagerie thermique. Le groupe commercialise de nombreux appareils destinés aux professionnels.

Outre son capteur thermique, l'Armor 11T 5G tire son épingle du jeu grâce à son design renforcé contre les chutes et autres aléas du quotidien. Le smartphone est destiné aux personnes en quête d'un appareil ultra robuste capable de survivre dans un milieu trop dangereux pour un téléphone traditionnel.

Du reste, la fiche technique annonce un objectif principal de 48 mégapixels accompagné d'un capteur de 2 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. Une caméra de 16 mégapixels a été logée dans une encoche en forme de goutte d'eau visible sur l'écran de 6,1 pouces est alimenté par le SoC Dimensity 800 de Mediatek couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Enfin, l'autonomie est confiée à une batterie de 5 200 mAh avec charge filaire de 18 W et une charge sans fil de 10 W. Ulefone commercialisera l'Armor 11T dans le courant de juin. Aucun prix n'a été annoncé.