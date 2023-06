Ubisoft n’a toujours pas compris que personne ne veut jouer à un jeu sur la blockchain

Ubisoft vient d’annoncer un tout nouveau jeu : Champions Tactics Grimoria Chronicles, un RPG tactique axé sur le PVP. Si le titre ne semble pas vraiment sortir du lot, l’une de ses fonctionnalités attire l’attention. Il veut en effet exploiter la blockchain, mais est-ce que des joueurs ont vraiment envie de s’impliquer dans un tel projet en 2023 ?

Les NFT, la blockchain, le web3… voilà des termes qui aiguisent l’appétit des studios de jeu vidéo, qui voient là une manne financière encore inexploitée. Pourtant, ces technologies suscitent le rejet de bon nombre de joueurs. Cela n’empêche pas Ubisoft de s’entêter.

L’éditeur français dévoilé son nouveau bébé : Champions Tactics Grimoria Chronicles. Pas de gameplay montré, mais un simple teaser pour ce qui est décrit comme un RPG tactique misant sur le PVP. Prévu pour PC, il a une particularité étonnante, puisqu’il veut exploiter la blockchain.

Ubisoft dévoile son premier jeu basé sur la blockchain

Pas de précision sur sur l'utilisation de la technologie dans le jeu en lui-même. On sait juste que Champions Tactics Grimoria Chronicles exploitera Oasys, un réseau blockchain dédié aux développeurs travaillant dans le jeu vidéo déjà poussé par des éditeurs comme Square-Enix ou Sega. Dans tous les cas, on se doute que tout cela ne sera pas bénéfique pour les joueurs, dont c’est évidemment le porte-monnaie qui est visé. Pour rappel, la blockchain est une technologie qui permet de décentraliser et d'anonymiser les données qui y sont stockées. Elle est notamment utilisée pour les transactions en cryptomonnaies, ainsi que pour la vente de NFT. Inutile de dire que tout cela effraie les joueurs, qui ne voient là qu’un certain opportunisme de la part des studios.

Ce n’est pas la première fois qu’Ubisoft tente d’exploiter ces technologies dans ses jeux. La firme française avait un temps lancé Quartz, une plateforme d’échange de NFT. Après la réception désastreuse par le public, le studio avait abandonné l'idée, tout en indiquant qu’il ne comptait pas pour autant exclure ces technologies dans de futurs projets. Champions Tactics Grimoria Chronicles est l’un d'eux. On peut aisément imaginer que dans le jeu, des items uniques pourraient être exploités sous forme de NFT, mais rien n’est confirmé pour le moment.

Reste à savoir quel public pourrait être séduit par un jeu exploitant la blockchain, si un tel projet n’est pas condamné avant même sa sortie. Avec la mauvaise réputation que se trainent les NFT, marché qui s’est par ailleurs effondré ces derniers mois, le succès serait affaire de miracle.