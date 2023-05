Twitter va supprimer les comptes inactifs, la nouvelle fausse bonne idée d’Elon Musk

Hier, Elon Musk a présenté la nouvelle étape de sa refonte de Twitter. Le réseau social s’apprête à supprimer les comptes inactifs depuis plusieurs années, afin de libérer les pseudonymes ainsi que les serveurs. Mais l’idée est moins bonne qu’elle en l’air, et personne ne devrait en ressortir gagnant. Explications.

Voilà plusieurs mois qu’Elon Musk est aux commandes de Twitter et pour beaucoup, le réseau social n’est désormais plus que l’ombre de lui-même. Malgré les très nombreuses plaintes de ses utilisateurs, le milliardaire maintient sa cote de popularité auprès de ses fans les plus fidèles et continue donc de mettre en place de nouvelles mesures controversées. Après la certification payante, l’annulation du bannissement de plusieurs comptes haineux ou encore la refonte de l’onglet Pour vous, Elon Musk a décidé de supprimer tous les comptes inactifs de la plateforme.

« Nous supprimons les comptes qui n’ont aucune activité depuis plusieurs années, il se peut donc que vous constatiez une baisse de votre nombre d’abonnés », prévient ainsi le patron de la plateforme depuis son propre compte Twitter. Dans les commentaires, beaucoup le félicitent pour cette initiative, qui peut paraître inoffensive et même saine de prime abord. Après tout, Elon Musk a bien failli ne jamais racheter Twitter à cause d’une sombre histoire de bots et de faux comptes. Mais la réalité est quelque peu plus nuancée, comme l’ont expliqué plusieurs autres utilisateurs.

Pourquoi supprimer les comptes inactifs de Twitter n’est pas une bonne idée

« C’est incroyablement stupide », a réagi le compte Best of Dying Twitter, qui recense toutes les décisions controversées d’Elon Musk depuis son arrivée aux commandes. En outre, le compte relaie un autre tweet qui explique qu’il y a” une différence entre les sites de rencontre et les réseaux sociaux ». En outre, un compte inactif sur un réseau social a toujours une certaine valeur, que ce soit pour les annonceurs qui vont regarder le nombre d’utilisateurs d’une plateforme et d’un compte, ou pour des cas plus particuliers, comme le compte d’une personne décédée dont les proches peuvent vouloir garder une trace.

En d’autres termes, il est bien difficile d’imaginer un scénario ou Elon Musk et Twitter ressortent gagnants de cette opération. Les économies effectuées au niveau de l’hébergement auront sûrement bien du mal à rattraper les pertes de revenus engendrées par des annonceurs qui, pour ne rien arranger, quittent un à un la plateforme. Ce n’est pourtant pas faute de le dire à Elon Musk. Dans un récent sondage publié par le milliardaire, 38 % des votants ont fait savoir que leur fil d’actualité est de moins bonne qualité qu’avant.