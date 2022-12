Twitter : ElonJet est banni, mais renaît de ses cendres sous la forme d’ElonJetNexDay

Le compte Twitter qui relayait la position du jet privé d’Elon Musk a été banni de la plateforme la semaine. Peu importe, son créateur le fait renaître de ses cendres : il s’appelle désormais ElonJetNexDay. Combien de temps survivra-t-il ?

Jack Sweeney, le créateur du compte @ElonJet sur Twitter a été banni il y a une semaine par le PDG de la plateforme lui-même, sous prétexte que les informations publiées mettaient sa vie et celle des siens en danger. Le jeune étudiant a en effet trouvé le moyen de contourner la critique qui lui était faite. Plutôt que de suivre les trajets des avions des grands de ce monde en quasi temps réel, @ElonJetNexDay indique leur position de la veille. C’est toujours aussi informatif, et personne ne peut plus l’accuser de dévoiler des informations sensibles.

Jack Sweeney, qui a 20 ans à peine, s’est fait connaître au début de l’année 2022 après avoir créé un bot qui relayait en direct sur Twitter la position du jet privé d’Elon Musk. Le jeune homme était un grand fan de l’homme d’affaires canadien. Lorsque celui-ci l’avait contacté pour lui demander de mettre fin à ses agissements, Me Sweeney avait réclamé un dédommagement de 45 000 € ou un paiement en nature sous la forme d’un stage chez SpaceX ou bien d’une Model 3 de Tesla. Leurs échanges s’étaient arrêtés là.

ElonJetNexDay donne la position exacte de l’avion privé d’Elon Musk… de la veille

Elon Musk n’a pas oublié le jeune importun. Il a banni tous ses comptes sous des motifs fallacieux. Bien que cette exclusion ait fait perdre plus de 500 000 followers à @ElonJet, il n’aura pas fallu très longtemps avant qu’il renaisse de ses cendres sous la forme de @ElonJetNexDay. Malgré cela, son bot @ElonJet a trouvé refuge sur le réseau social qui monte, Mastodon sur lequel il a déjà accumulé plus de 67 000 followers.

La réponse à la question « Dois-je rester à la tête de Twitter ? » directement posée à la communauté est on ne peut plus claire : c’est oui à 57 %. Les membres de Twitter, ainsi que les partenaires commerciaux de Twitter, SpaceX et Tesla lui en sauraient gré : l’ambiance devient irrespirable autour de Twitter, et le cours des actions de ces compagnies dégringole jour après jour.