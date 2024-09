Trouver une borne de recharge pour voiture électrique sera bientôt bien plus simple grâce à Android Auto

Android Auto continue d'évoluer pour répondre aux besoins des conducteurs de véhicules électriques. Une nouvelle mise à jour apporte une fonctionnalité longtemps attendue, qui pourrait faciliter l'accès aux bornes de recharge pour de nombreux utilisateurs.

Les voitures électriques sont de plus en plus populaires, mais trouver une borne de recharge adaptée reste une tâche parfois compliquée pour certains. Pour faciliter la recherche de stations, Android Auto, l’application de Google qui connecte votre téléphone à l’écran de votre voiture, propose des fonctionnalités spéciales pour les véhicules électriques. Cependant, jusqu'à récemment, une partie des stations de recharge, notamment celles de Tesla, n’était pas encore prise en charge.

La dernière mise à jour d’Android Auto vient enfin corriger cela. Désormais, les véhicules électriques non-Tesla compatibles avec le standard de charge NACS, qui sont utilisés dans les bornes de la marque, pourront finalement les localiser facilement. Cette nouveauté améliore grandement la praticité pour de nombreux conducteurs, surtout ceux qui circulent dans des zones où ces bornes sont omniprésentes.

Android Auto élargit enfin son support aux bornes de recharge Tesla

Avant cette mise à jour, Android Auto permettait déjà aux utilisateurs d’autres marques de trouver des bornes de recharge compatibles avec certains standards comme CCS ou CHAdeMO. Ces options étaient pratiques pour de nombreuses voitures électriques, mais les bornes NACS, largement utilisées dans les stations Tesla, restaient pourtant absentes. Cela obligeait donc ces conducteurs à utiliser d'autres applications ou systèmes pour trouver ces bornes spécifiques.

Avec cette nouvelle mise à jour, les conducteurs de voitures compatibles avec le standard NACS pourront enfin utiliser Android Auto pour repérer ces bornes de recharge. Concrètement, cela signifie qu'ils pourront facilement planifier leurs arrêts via Google Maps et se rendre dans les stations Tesla pour recharger, sans avoir à recourir à des solutions alternatives. Cette mise à niveau est actuellement en version bêta, mais elle devrait être déployée à plus grande échelle dans les semaines à venir et rendre avec elle l'accès aux bornes de recharge plus fluide pour tous.

Source : 9to5google