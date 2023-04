Cette trottinette électrique est à son prix le plus bas chez Amazon !

Vous voulez une trottinette électrique tout en ayant un budget de moins de 300 euros ? Chez Amazon, il est possible de vous procurer la Ninebot Kickscooter E22E de la marque Segway à exactement 299 euros, soit le prix le plus bas constaté sur le site e-commerce !

Si vous habitez dans un grande ville et que vous avez l'intention d'acquérir une trottinette électrique, sachez qu'Amazon en propose une sous la barre des 300 euros. Actuellement, le modèle Ninebot Kickscooter E22E de la marque Segway est à 299 euros au lieu de 372,03 euros ; ce qui fait une remise immédiate de plus de 70 euros de la part du géant de l'e-commerce.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile. Au moment d'écrire les lignes de ce post, il ne reste que quelques exemplaires en stock.

D'un poids à vide de 13,5 kilos, la Segway Ninebot Kickscooter E22E proposée dans un coloris noir dispose de deux pneus anti crevaison de 9 pouces, d'une vitesse maximale de 20 km/h, d'une autonomie de 22 km et d'une batterie de 5100 mAh (pour un temps de charge estimé à 3 heures et demie).

Concernant les autres caractéristiques de l'engin électrique, on retrouve deux freins indépendants ; deux réflecteurs avant, latéraux et arrière ; des feux LED intégrés à l’avant, à l’arrière et au niveau du frein ; trois modes de conduite et un régulateur de vitesse.

