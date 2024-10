Voici une offre intéressante pour celles et ceux qui veulent se procurer une trottinette électrique très endurante ! Pendant quelques jours, Darty propose une réduction de près de 100 euros sur la Ninebot MAX G30E II.

Vous avez jusqu'au dimanche 27 octobre 2024 pour profiter d'une remise de près de 100 euros sur l'achat d'une trottinette électrique chez Darty. Affichée en temps normal à 501,99 euros, la Ninebot MAX G30E II voit son tarif baisser à exactement 407,13 euros. Le prix réduit est obtenu grâce à une réduction immédiate de 50 euros de la part du site marchand et à une remise supplémentaire 10 % à condition de choisir le mode Click & Collect (via le retrait en magasin Darty).

Disponible dans un coloris noir, la version Max G30E II de la marque Segway-Ninebot associée au bon plan Darty est une trottinette électrique qui dispose d'une puissance moteur de 350 watts, d'une vitesse maximale de 25 km/h, d'une batterie de 15 300 mAh et d'une autonomie estimée à 65 km en fonction des conditions d'utilisation.

D'un poids à vide de près de 20 kilos, l'engin électrique peut être utilisé sous la pluie grâce à la norme d'étanchéité IPX5. Pour terminer, on retrouve deux pneus de 10 pouces sans chambre à air, un frein électronique et régénératif à l'arrière et un frein à tambour à l'avant, trois modes de conduite (Eco, Drive, Sport), ainsi que des réflecteurs E-MARK avant, latéraux et arrière.