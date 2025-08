Trop de gens l’ignorent, mais ce service en ligne permet d’éviter les cambriolages pendant les vacances

Vous partez prochainement en vacances et vous souhaitez faire surveiller votre logement ? Le site Internet officiel de l’administration française met à disposition un service en ligne entièrement gratuit qui vous permettra d'éviter les cambriolages durant votre absence prolongée.

Les périodes des vacances estivales et des vacances scolaires sont souvent propices aux cambriolages. Au cours de ces périodes, des personnes malveillantes peuvent se servir de Google Maps pour repérer un domicile ou utiliser une méthode originale pour cambrioler facilement une maison.

Pour éviter les mauvaises surprises à la suite d'un repos bien mérité, sachez que vous pouvez vous inscrire à un service en ligne intitulé “Opération Tranquillité Vacances” (ou OTV). Proposée gratuitement par le Service Public de l'administration française, cette plateforme vous permet de signaler toute absence prolongée de votre domicile auprès des services de police ou de gendarmerie. Les forces de l'ordre se chargeront alors de la surveillance et des patrouilles seront organisées pour passer aux abords de votre logement. Vous serez prévenus si une anomalie a été constatée.

Opération Tranquillité Vacances (OTV) : comment effectuer la démarche en ligne ?

Effectuer une demande d'inscription à l'Opération Tranquillité Vacances (OTV) en ligne est assez simple. Sans plus attendre, voici la procédure à suivre :

Rendez-vous sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43241 depuis votre navigateur Web préféré

Cliquez sur le bouton “Faire la démarche en ligne”

Connectez-vous avec France Connect tout en sélectionnant la plateforme en ligne de votre choix (impots.gouv.fr, Ameli.fr, L'Identité Numérique, MSA, Yris, France Identité et TrustMe)

Après avoir saisi vos identifiants de connexion, cliquez sur le bouton “Continuer sur Service-Public.fr”

Le formulaire en ligne comprend cinq étapes : “votre demande”, “votre adresse”, “votre résidence”, “pour vous contacter” et “Vérification et envoi”.

Pour la première étape, France Connect indique, par défaut, vos prénom et nom, votre date de naissance ainsi que votre lieu de naissance. De votre côté, vous devez saisir votre nom d'usage (si nécessaire) ainsi que le code postal et la commune de la résidence à surveiller.

Ensuite, vous devez indiquer si votre résidence est principale ou secondaire, et fournir les dates de départ et d'arrivée liées à la période d'absence. Pour information, votre demande doit être réalisée entre 1 et 45 jours avant votre départ. Par exemple, pour une demande faite le 31 juillet 2025, la date de départ doit correspondre au 14 septembre 2025 au plus tard.

Au cours des deuxième et troisième étapes, le formulaire vous invite à saisir l'adresse de votre résidence à surveiller, et à répondre à quelques questions associées à votre type de logement (appartement, maison, mobil-home et péniche ou bateau). Dans notre exemple d'illustration, nous avons choisi la maison.

La quatrième et avant-dernière étape consiste à communiquer votre numéro de téléphone en cas de besoin, et à déclarer une personne de confiance à prévenir si un problème est constaté.

Enfin, la cinquième et dernière étape dresse un récapitulatif de toutes les informations que vous avez données lorsque vous avez rempli le formulaire en ligne. Après vérification, vous devez cocher deux cases qui :

vous engagent à informer la gendarmerie nationale (ou la police) en cas de modification de votre demande

certifient sur l'honneur l'exactitude des informations fournies

Au terme de l'ensemble de ces étapes, vous recevrez un premier e-mail automatique indiquant la prise en compte de votre dossier et un deuxième e-mail annonçant que la demande a bien été prise en charge par les forces de l’ordre.