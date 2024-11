Les cambrioleurs utilisent Google Maps pour repérer votre domicile, voici comment se protéger

De plus en plus de personnes mal intentionnées se servent de Maps pour repérer des habitations à cambrioler. Google a intégré une fonctionnalité pour éviter cela, on vous explique comment vous en servir.



Si nous possédons de plus en plus d'outils pour nous protéger des cambriolages, les voleurs aussi bénéficient des avancées technologiques. Et pas besoin d'être un ingénieur, un simple tour sur Google Maps leur permet de repérer des maisons ou des immeubles à “visiter“. En zoomant, ils peuvent même voir si une caméra de surveillance est en place, ou par quel côté entrer.

Google ne vous demande pas votre avis avant de photographier votre domicile et de l'intégrer à Maps, mais la firme est tout de même consciente des risques que cela peut entraîner. C'est pourquoi elle a mis en place un procédé très simple pour se prémunir des pratiques évoquées. Cela ne prend que quelques minutes.

Comment protéger son domicile des repérages sur Google Maps

Google a intégré depuis longtemps un système de signalement pour tous les utilisateurs. Rendez-vous sur le site Web de Maps puis :

Cherchez votre adresse. Cliquez en bas à droite sur le rectangle montrant une photo pour passer en mode Street View. Dans le rectangle noir en haut à gauche, cliquez sur les 3 points verticaux puis sur Signaler un problème. Vous arrivez sur la page Signaler une image inappropriée dans Street View. Ajustez le cadre rouge pour qu'il entoure au mieux la zone à masquer. Aidez-vous du zoom/dézoom si besoin. En dessous de Pourquoi signalez-vous cette image ?, cochez Mon domicile. Cochez la case Je certifie être autorisé à demander le floutage de cette propriété, car j'en suis le propriétaire ou le locataire. Je comprends également que ce floutage est irréversible. Entrez votre adresse mail, résolvez le captcha et validez avec le bouton Envoyer.

Le temps de traitement par Google est variable, soyez patient. Notez aussi que le même formulaire peut être utilisé pour faire flouter un visage, une plaque d'immatriculation ou un objet.