Trop de conducteurs français oublient encore l’existence du clignotant, la preuve avec cette étude

Le groupe Sanef, la société en charge de la gestion des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, vient de publier les conclusions de son nouvel Observatoire des comportements sur autoroute. L'occasion de constater des pratiques dangereuses encore trop présentes chez les conducteurs français.

En ce début juillet 2024, de nombreux Français ont d'ores et déjà pris la route en direction des vacances. Ce premier week-end de départ a d'ailleurs été classé Rouge dans le sens des départs comme l'a rappelé Bison Futé. Bien entendu, on devrait s'attendre à d'autres perturbations sur les routes lors des week-end estivaux à venir.

Sur ces itinéraires particulièrement chargés, il faudra faire preuve de patience et de prudence… Et surtout ne pas oublier les règles de sécurité basiques sur les voies à grande vitesse. Malheureusement et comme le prouve le dernier Observatoire des comportements sur autoroute de la Sanef (ndlr : le gestionnaire des autoroutes du Nord et de l'Est du pays), les mauvaises pratiques sont encore bien trop présentes sur ces grands axes.

Le clignotant, une option chez trop de conducteurs

Ainsi, on apprend notamment que l'utilisation des clignotants est encore loin d'être systématique chez tout le monde… Plus précisément, 28 % des conducteurs n'actionnent pas le clignotant pour dépasser une autre voiture. Pire encore, ils sont 35 % à ne pas se signaler lorsqu'ils se rabattent sur une autre voie. Depuis 2019, les pourcentages de non-utilisation du clignotant sont malheureusement stables (29 % pour le dépassement, 45 % pour le rabattement).

Squatter la voie du milieu, un autre problème récurrent

L'occupation abusive de la voie du milieu reste également un autre problème récurrent. En 2024, 36 % des conducteurs continuent de squatter la voie centrale alors qu'ils pourraient se rabattre en toute sécurité. “Ce phénomène s'accentue la nuit le week-end avec plus d'un conducteur sur deux (57 %) qui utilise de manière abusive la voie du milieu”, ajoute le rapport de la Sanef.

Pour rappel, le Code de la route impose pourtant de rouler sur la voie droite quand elle est libre. Rester sur la voie centrale est dangereux pour plusieurs raisons :

cette pratique rend les manoeuvres de dépassement plus complexes (déboiter sur 2 voies représente des risques à cause des angles morts et des soucis de visibilité)

cette pratique irrite les automobilistes, qui peuvent choisir de dépasser par la droite, ce qui est illégal et dangereux

De légères améliorations sur les distances de sécurité

Comme vous le savez, garder ses distances de sécurité est primordial pour avoir le temps de réagir et de freiner en cas d'incident devant nous. Sur ce point, le comportement des automobilistes s'améliore légèrement… Même si les chiffre sont toujours préoccupants.

Ainsi, en 2024, 21 % des véhicules légers roulent encore trop près du véhicule qui les précède (22 % en 2023 et 29 % en 2022). Le phénomène s'amplifie malheureusement le week end, avec 25 % des voitures qui ne laissent pas à minima 2 secondes avec le véhicule situé devant elles. Fait inquiétant, les choses ne sont guère mieux concernant les chauffeurs de poids-lourds. Ils sont 15 % à ne pas respecter les 50 mètres qui devraient les séparer d'un autre PL.

La vitesse toujours trop importante

Concluons ensuite par l'une des principales causes de mortalité (1 accident sur 5) sur autoroute : la vitesse excessive. Selon les données recueillies par la Sanef, 42 % des conducteurs roulent à une allure supérieure à 130 km/h, soit la vitesse maximale autorisée en France.

Pire encore, 12 % des conducteurs observés et toutes voies confondues dépassent même les 140 km/h. 3 % d'entre eux font même exploser le compteur en franchissant régulièrement la barre des 150 km/h. Sans surprise, les automobilistes sont plus nombreux à mettre le pied au plancher la nuit. Ils sont 44 % à rouler au-dessus de 130 km/h après le coucher du soleil. Précisons toutefois qu'on note une nette amélioration sur ce point par rapport aux chiffres enregistrés en 2023, à savoir 51 %.

Pour conclure, rappelons que l'année 2024 est malheureusement marquée par une hausse significative du nombre de tués sur les routes : + 9 % sur le premier semestre par rapport à la même période de 2023. A l'heure de prendre la route des vacances, soyons donc vigilant et respectueux des règles basiques de sécurité au volant.