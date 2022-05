Tirexo n’est pas mort, le site pirate s’appelle désormais PapaFlix.com

Tirexo fait son grand retour ! Moins d'un mois après l'annonce de sa fermeture, le site pirate renaît de ses cendres. Complètement transformée, la plateforme de streaming illégal se fait désormais appeler PapaFlix.

Fin avril 2022, Tirexo a annoncé sa fermeture officielle. L'un des plus importants sites de streaming illégal de France a fermé ses portes, sans divulguer les raisons de cet arrêt brutal. En parallèle, un autre site pirate populaire auprès des internautes a annoncé la fin de l'aventure : Zone-Telechargement.

Tout porte à croire que les administrateurs ont été contraints à la fermeture par les forces de police. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tirexo proposait un large éventail de séries, de films et d'animés en streaming illégal. On y retrouvait également des logiciels Windows et Mac, des applications Android et iOS, des albums ou encore des jeux vidéo.

Tirexo renaît sous le nom de PapaFlix.com

Dans un premier temps, les administrateurs de Tirexo ont laissé entendre que le site pirate était bel et bien mort. Il y a quelques jours, les responsables de la plateforme ont cependant annoncé le grand retour de Tirexo sous un nouveau nom : PapaFlix.com.

“La version bêta du nouveau site est disponible, il se peut que vous rencontrez (sic) des petits bugs”, précisent les administrateurs sur le groupe Telegram de Tirexo. Cette nouvelle itération n'est encore qu'à ses balbutiements. De nombreuses pages ne s'ouvrent pas et des éléments visuels ne s'affichent pas correctement, notamment sur la fiche d'un film ou d'une série.

Malgré sa jeunesse, le site pirate abrite déjà une importante collection de contenus. Dans la section consacrée au cinéma, on trouve des films anciens, des classiques ou encore des métrages plus récents, comme Uncharted. Même son de cloche du coté des séries, des musiques ou des logiciels.

Pour échapper aux autorités, les administrateurs de sites pirates doivent régulièrement changer d'adresse. Cette astuce permet de contourner le blocage par les FAI. En effet, la procédure visant à réclamer le blocage d'une adresse est longue et fastidieuse. C'est probablement dans cette optique que Tirexo a été rebaptisé PapaFlix.