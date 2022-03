Tinder vous permet désormais de vérifier si votre match a un casier judiciaire

Les utilisateurs de Tinder peuvent désormais vérifier les antécédents de leurs partenaires dans l'application afin de détecter d'éventuels comportements violents ou préjudiciables avant d’aller plus loin dans une relation.

À partir de cette semaine, les utilisateurs de Tinder auront accès à un outil de vérification des antécédents intégré au Safety Center de la populaire application de rencontres. Cette nouvelle option s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre Match Group, la société mère de Tinder, et Garbo, un fournisseur de services de vérification des antécédents à but non lucratif axé sur la sensibilisation et la prévention de la violence sexiste.

Tinder avait annoncé ce partenariat au mois de mars de l’année passée, mais aura finalement mis près d’un an avant de déployer la fonctionnalité pour ses utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans une série de mesures visant à rendre la plateforme plus sécurisée. Tinder va par exemple bientôt aussi permettre à ses utilisateurs de vérifier leur profil à l’aide d’une carte d’identité.

Comment fonctionne la vérification des antécédents sur Tinder ?

En général, Garbo n'a besoin que du prénom et du numéro de téléphone d'une personne pour obtenir des informations sur elle. Cependant, il peut parfois demander d'autres détails, comme l'âge de la personne, s'il ne trouve rien sur elle avec les informations précédentes. Garbo fournira ensuite des informations sur les éventuelles arrestations et condamnations pour certains crimes violents ainsi que sur le statut du registre des délinquants sexuels.

Le casier judiciaire de votre match ne serait pas accessible dans son intégralité. En effet, les résultats de Tinder excluraient les arrestations et les condamnations pour des crimes financiers datant de plus de sept ans. De plus, les homicides ou vols commis il y a plus de 14 ans ainsi que les arrestations et condamnations pour possession de marijuana, vandalisme et vagabondage sont également exclus.

Tinder offre deux vérifications gratuites des antécédents pour chaque utilisateur pour le lancement, et jusqu'à 500 000 recherches gratuites au total. Chaque recherche via Garbo coûtera ensuite 2,50 dollars (ce qui n'inclut pas les petits frais de traitement), et tous les fonds serviront à soutenir les opérations de Garbo et les frais liés aux recherches d'antécédents. Pour l’instant, la fonctionnalité n’est disponible qu’aux États-Unis, et Tinder n’a pas précisé si elle sera ou non disponible dans d’autres pays à l’avenir.