Tinder : gare à LoveGPT, l’IA qui se fait passer pour le match de vos rêves

Sur les applications de rencontre, ChagGPT est désormais utilisé par les pirates pour arnaquer les utilisateurs. Baptisée LoveGPT par les utilisateurs d’Avast, cette alternative à l’IA est capable de passer tous les dispositifs de sécurité de Tinder et autres, puis de tenir une conversation avec plusieurs personnes. Le but étant, bien entendu, de récupérer leurs données personnelles.

Plus tôt dans l’année, nous vous parlions de cette IA capable de matcher à votre place sur Tinder, puis de discuter avec la personne jusqu’à obtenir un rendez-vous. Cette perspective était déjà assez angoissante en soi, mais avait au moins le mérite de ne pas vouloir porter préjudice à la personne à l’autre bout de la conversation — du moins, pas directement. Ce n’est pas le cas de la dernière IA repérée par les chercheurs en cybersécurité d’Avast, qui sévit sur la plupart des applications de rencontre.

La bien-nommée LoveGPT est, comme son nom l’indique, une nouvelle variante de ChatGPT destinée à arnaquer les internautes les moins prudents. Active sur Tinder donc, on la retrouve également les applications les plus populaires, notamment Badoo, Bumble, Facebook Dating ou encore OkCupid. Si elle est aussi versatile, c’est qu’elle est dotée d’un atout de taille : aucun système de sécurité ne lui résiste. En effet, LoveGPT est parfaitement capable de passer outre les CAPTCHA et vérification par téléphone tout en se créant automatiquement un compte à l’aide d’une adresse mail factice.

Cette IA dangereuse se fait passer sur une vraie personne sur les applications de rencontre

En réalité, LoveGPT existe depuis une dizaine d’années. Mais ce n’est que récemment que l’outil s’est doté de fonctionnalités basées sur ChatGPT, ce qui lui permet d’entretenir des conversations en répondant de manière cohérente aux messages qu’elle reçoit. Le processus est entièrement automatique : l’IA est capable de matcher, détecter les messages non lus et même fouiller le profil de la personne pour y trouver des sujets de discussion.

Si les arnaques ont toujours été légion sur les applications de rencontre, il est donc plus que jamais nécessaire de savoir comment se protéger contre les menaces. Le but principal de LoveGPT étant de récupérer vos données personnelles, restez toujours à l’affût des personnes souhaitant obtenir vos réseaux sociaux et numéro de téléphone un peu trop vite. De la même manière, ne partagez votre adresse personnelle et autres informations sensibles qu’avec des personnes de confiance.

