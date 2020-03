Time2Watch et 35 autres sites de streaming pirate sont désormais bloqués en France. Les ayant-droits des contenus diffusés sur ces sites viennent en effet d’obtenir une décision de justice qui oblige Orange, SFR, Bouygues et Free à en couper l’accès.

Time2Watch et 36 autres sites pirate proposant des films et séries à regarder illégalement en streaming sont désormais bloqués en France sur décision du tribunal de Paris. Cette action est le résultat d’une plainte conjointe de la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), le Syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), l’Union des producteurs de cinéma (UPC) et le Centre national du cinéma (CNC).

Elle s’impose à Orange, SFR, Bouygues et Free qui ont donc mis en place un blocage sur cette liste de 36 sites :

Allostream

Annuaire-telechargement-ec

Annuaire-telechargement-fr

ATFUT

DivxTOP

DPSTREAM

DPStreaming

ETOPOP

EXTV

Filme-Streaming

Filmcomplet

FilmStreamingg1

FilmStreaming1FV

Filmz

FRStream

Full-Serie

HDS-Streaming

HDSS

LibertyVF

N1Streaming

Papystreaming

Planet-Streaming1

Radego

Serie-Streaming

Seriecomplete

SKStream

Streamcomplet

Streamdirect

Streaming-VOSTFR

StreamingDIVX1

Time2watch

VKStreaming

Voir-Films-Series

VOSTFRSerie

Wikiserie

YTS

On le souligne, l’ensemble de ces sites, non contents de délivrer illégalement des contenus aux internautes sans redistribuer le moindre centime pour financer la création audiovisuelle, génèrent d’importantes sommes d’argent via de la publicité, des liens d’affiliation et diverses autres méthodes. La fermeture de Zone-Téléchargement, un célèbre site pirate depuis tombé dans les mains de la justice, nous avait fait découvrir des administrateurs millionnaires, disposant notamment de biens et de propriétés en Andorre.

Lire également : Le Téléchargement illégal rapporte 111 millions de dollars par an aux sites pirates !

Nombre de ces sites vont désormais tenter de contourner le blocage en changeant d’adresse. Un jeu du chat et de la souris qui devrait rapidement se compliquer avec les nouveaux pouvoir de l’Arcom – fruit de la fusion entre Hadopi et le CSA – puisque la nouvelle institution pourra dresser des listes noires de site permettant de lutter immédiatement contre toutes ses variantes potentielles sur des sites miroirs.

