TikTok va bientôt lancer sa nouvelle application qui veut enterrer Instagram

TikTok Notes, c'est le nom de cette nouvelle application du réseau social chinois entièrement dédié à la photo. Ce dernier a commencé à prévenir ses utilisateurs de l'arrivée de ce nouveau service, tandis qu'un site web est d'ores et déjà en ligne. Il suffit d'y jeter un oeil quelques secondes pour comprendre qu'il s'agit d'une copie presque parfaite d'Instagram.

TikTok n'a jamais caché sa volonté de s'en prendre aux plus grands. Depuis son arrivée, le réseau social chinois s'est frotté à YouTube en allongeant la durée de ses vidéos et en incitant les créateurs à publier du contenu horizontal. Pendant ce temps, Instagram a sorti sa propre riposte sous le nom de Reels, certes très populaire, mais bien loin des standards de TikTok. Reste que ce dernier n'a visiblement apprécié et s'apprête à lancer une nouvelle offensive.

Il y a quelques jours, nous entendions parler pour la première fois d'une toute nouvelle application estampillée TikTok, cette fois entièrement dédiée à la photo. Il n'a pas fallu chercher bien loin pour y voir là un coup d'épaule donné à Instagram. Aujourd'hui, la chose est officielle. Plusieurs utilisateurs ont reçu une notification de la part du réseau social les informant du lancement de TikTok Notes, “une nouvelle application dédiée à la publication de photos”.

TikTok s'attaque frontalement à Instagram avec une nouvelle application

TikTok explique ainsi que toutes les photos déjà partagées par les utilisateurs – depuis plusieurs mois, il est en effet possible de créer des carrousels dans l'application – seront automatiquement publiées sur TikTok Notes, sauf indication contraire de la part de l'utilisateur. Si l'application n'est pas encore disponible, nos confrères de TikTok ont découvert qu'une version existe d'ores et déjà à l'adresse photo.tiktok.com.

Sur le même sujet – Interdire TikTok nuirait à l’éducation des enfants, ces créateurs de contenus sont formels

De quoi découvrir l'interface de l'application qui, sans surprise, copie intégralement le fonctionnement d'Instagram. Celle-ci propose ainsi à ses utilisateurs de publier des photos dans leur feed, accompagnées d'une légende écrites par leur soin. De cette manière, TikTok espère certainement redonner de la place aux vidéos dans sur sa plateforme principale. Reste à savoir si les utilisateurs seront d'accord. Pour l'heure, on ne sait pas encore quand TikTok Notes sera déployée.