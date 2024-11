TikTok retire les filtres aux moins de 18 ans pour préserver leur santé mentale

Les filtres TikTok modifiant l'apparence pour se rendre plus beau vont être bloqués pour les mineurs afin de promouvoir l'authenticité et protéger leur santé mentale. Un nouveau système de lutte contre l'automutilation, la haine et le harcèlement va aussi être mis en place en Europe.

De nombreuses études l'ont prouvé, les réseaux sociaux peuvent avoir des effets néfastes sur la santé mentale des utilisateurs, notamment les plus jeunes. TikTok a commandé sa propre étude sur le rôle des plateformes en ligne dans la formation de l'identité et des relations des adolescents. Celle-ci conclue que “les jeunes et les parents voient l'intérêt d'être authentique en ligne”, un comportement qui peut avoir “une influence bénéfique sur le bien-être général des jeunes”.

Face à ses résultats, TikTok a décidé de prendre une batterie de mesures visant à rendre sa plateforme moins problématique. Le rapport a souligné les inquiétudes des adolescents et des parents concernant les effets sur l'apparence. L'application annonce en réponse que certains filtres vont désormais être bloqués pour les moins de 18 ans. Les effets conçus pour modifier l'apparence et se rendre plus beau sont visés par cette mesure. Les filtres amusants, qui ajoutent des oreilles d'animaux par exemple, ne sont pas concernés par ce retrait.

TikTok renforce sa lutte contre l'automutilation, la haine et le harcèlement en Europe

TikTok fait aussi savoir que l'app allait fournir plus d'informations aux utilisateurs “sur la manière dont un effet pourrait modifier leur apparence s'il est appliqué”. Elle compte aussi sensibiliser les créateurs de contenus et les développeurs d'effets pour TikTok Effects House afin “d'améliorer la compréhension de certains des résultats imprévus que certains filtres peuvent entraîner”.

“En favorisant une culture d’authenticité, de respect et de soutien, nous pouvons créer un monde numérique où chacun se sent habilité à être lui-même”, ajoute TikTok, qui cherche à tomber dans les bonnes grâces de l'Union européenne. Toujours dans l'optique de cette opération séduction envers l'UE, la plateforme fait savoir que les utilisateurs de 13 pays européens (il n'est pas encore précisé lesquels) pourront être connectés à des lignes d'assistance locales, “qui leur fourniront un soutien spécialisé lorsqu'ils signalent des contenus liés au suicide, à l'automutilation, à la haine et au harcèlement dans l'application”.

La France devrait en faire partie, puisque ce projet fait justement suite à une expérience pilote réussie chez nous en 2023, en partenariat avec l'ONG locale E-enfance. Le ministère de l'Éducation considère qu'il s'agit d'une bonne pratique et l'a incluse comme recommandation pour toutes les plateformes dans le Plan interministériel de lutte contre le cyberharcèlement.