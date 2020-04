TikTok : les moins de 16 ans n’ont plus le droit de s’envoyer des messages

Branle-bas et changement de politique du côté de l’une des applications préférées des adolescents : à partir du 30 avril, les moins de 16 ans n’auront plus la possibilité de s’envoyer des messages directs sur TikTok.

Quand on parle de réseaux sociaux, on pense immédiatement à Facebook, Twitter ou encore Snapchat. Mais il y aussi TikTok, une application qui se destine à un public plus jeune que celui de Facebook et qui compte plus de 800 millions d’utilisateurs à travers le monde. TikTok repose essentiellement sur des petites vidéos que l’on s’envoie entre utilisateurs de manière privée, ou que l’on peut poster en public, mais qui ne sont visibles que par ses amis. Et pour dialoguer entre chaque membre de manière privée, on utilise la messagerie directe, comme c’est le cas sur tous les réseaux sociaux dignes de ce nom.

TikTok veut lutter contre les abus de la messagerie directe

Le réseau social s’appuie essentiellement son système de messagerie, qui permet d’envoyer soit un petit texte, soit les fameuses vidéos (de courtes séquences accompagnées d’une bande musicale le plus souvent piochée dans la gigantesque base de données de l’application). TikTok vient cependant d’adopter une mesure que beaucoup jugeront draconienne. Mais le réseau social estime que cette « fonctionnalité a pu être mal utilisée ». En conséquence de quoi, TikTok vient de décider d’interdire aux personnes de moins de 16 ans de s’envoyer des messages.

Tik Tok ainsi que ce changement de politique : « Dans le cadre de notre engagement à améliorer la sécurité sur TikTok, nous introduisons de nouvelles règles relatives à la fonction de Messagerie Directe. Ainsi, seuls les utilisateurs âgés de 16 ans et plus pourront envoyer et recevoir des messages directs. »

Si les plus jeunes vont immédiatement penser à changer leur âge dans les paramètres de leur compte, ils risquent d’être bien déçus. Cette fonctionnalité n’est pas possible. Unique moyen de « contourner » la protection mise en place par TikTok : créer un nouveau compte et falsifier son âge. En revanche, comme vous pouvez vous en douter, cette initiative aura pour effet de repartir de zéro, de faire perdre à l’utilisateur sa liste de contacts et son historique de messages et de vidéos postées.

