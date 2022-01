TikTok est le pire réseau social pour s’endormir, vous perdez une heure de sommeil

Vous avez l’habitude de scroller sur TikTok avant de vous endormir ? Selon une étude de Sleepjunkie, vous ne pourriez pas faire pire en matière de sommeil. En effet, si tous les réseaux sociaux repoussent l’heure à laquelle l’utilisateur tombe dans les bras de Morphée, l’application chinoise décroche la première place avec plus d’une heure en moins.

Nous savons désormais que traîner sur son smartphone avant de dormir n’est pas une très bonne idée. Les lumières bleues émises par l’écran, couplées aux stimulations constantes que nous procurent les applications nous empêchent de tomber rapidement dans le sommeil. Sleep Junkie, un organisme faisant la promotion des bonnes pratiques en la matière, a mené une étude s’intéressant plus particulièrement à l’impact des réseaux sociaux sur le temps de sommeil.

Premier constat : 78 % des 2000 personnes interrogées utilisent leur smartphone pour s’endormir. Les réseaux sociaux les plus consultés sont Reddit et Tumblr, avec chacun 21,5 % d’utilisateurs cherchant le sommeil. Pourtant, ces derniers sont loin d’être les plus nuisibles. Ce titre revient à TikTok. Alors qu’il faut en moyenne 45 minutes aux utilisateurs pour s’endormir avec ses homonymes, l’application la plus visitée au monde réduit leur nuit de plus d’une heure.

Vous êtes fatigués ? Fermez TikTok

Il faut ainsi compter 1 h 7 avant de s’endormir lorsque l’application est ouverte. Si ce chiffre est déjà conséquent, il l’est d’autant plus pour le sommeil paradoxal. Les utilisateurs n’affichent en effet plus que 14 % de sommeil paradoxal au cours de leur nuit, soit environ moitié moins de la durée conseillée par les experts. Voici l’ensemble des résultats recueillis par SleepJunkie :

TikTok — 1 heure 07 minutes

Instagram — 58 minutes

Snapchat – 56 minutes

Twitter — 50 minutes

Facebook — 45 minutes

Pinterest — 38 minutes

YouTube — 32 minutes

WhatsApp – 34 minutes

Reddit – 35 minutes

Tumblr — 39 minutes

Pas d’appareils électroniques — 25 minutes

En plus des raisons similaires à tous les réseaux sociaux, TikTok est d’autant plus nuisible par son algorithme, qui détecte à la perfection le contenu que va apprécier son utilisateur. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’application est épinglée pour ses risques pour la santé. En octobre dernier, une étude révélait que celle-ci peut déclencher le syndrome de Gilles de la Tourette chez certaines adolescentes.