TikTok débarque sur Android TV, l’appli est déjà disponible en France

TikTok a tout rasé sur son passage en 2020. Elle est devenue l'application la plus téléchargée devant Facebook et a généré plusieurs milliards de dollars de recettes. C'est donc tout naturellement que la firme cherche à s'étendre et propose désormais sa plateforme sur Android TV. Il est en effet possible de visionner tout le contenu posté sur le réseau social sur grand écran, si l'on n’est pas dérangé par le fait de regarder des vidéos en vertical sur une télévision.

“Les vidéos TikTok sont drôles, authentiques et créatives” déclare la plateforme. “Et maintenant, nous amenons ce contenu amusant sur votre télévision. Que vous soyez un fan de sport, un amoureux des animaux, ou que vous cherchiez tout simplement à rire, il y aura quelque chose pour vous sur TikTok. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder, interagir avec ce que vous aimez, ignorer ce que vous n'aimez pas, et vous trouverez un feed infini et personnalisé de vidéos courtes juste pour vous. Et tout ça depuis votre canapé”.

TikTok est désormais disponible sur Android TV

L'application fonctionne exactement de la même manière sur TV que sur smartphone. Les vidéos sont présentées dans un feed, sur lequel il est possible de scroller pour accéder à plus de contenu. Le titre, les options d'interactions et autres détails sont placés sur le côté de l'écran. Pour l'heure, TikTok n'est pas encore disponible dans le monde entier. Plusieurs utilisateurs américains ont ainsi indiqué que le réseau social n'est pas présent sur leur Play Store. L'éventualité de son exclusion par le gouvernement Trump l'année dernière pourrait expliquer ce retard.

Les Français peuvent quant à eux profiter dès maintenant de l'application, à condition qu'ils possèdent une télévision Sony, Hisense, TCL, Skyworth, Sharp, Phillips, Xiaomi, Panasonic ou Toshiba équipés d'Android TV. Les dernières mesures mises en place par la firme, comme le renforcement ses paramètres de confidentialité pour les plus jeunes, prennent désormais tout leur sens, cette dernière souhaitant probablement proposer du contenu adapté à toute la famille. TikTok pourrait également permettre de poster des vidéos de 3 minutes afin de concurrencer YouTube.

Source : 9to5Google